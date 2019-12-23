Спорящие Зеленский и Трамп попали на обложку The Week
- 23.12.2019, 15:52
- 1,048
Президенты спорят и перетягивают ракету, перевязанную бантиком.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп попали на обложку журнала The Week, передает «Новое время».
На обложке номера от 27 декабря 2019 года Трамп и Зеленский — часть карикатурного «рождественского» сюжета, в котором присутствуют и другие мировые лидеры и известные люди.
Президенты спорят и перетягивают ракету, перевязанную бантиком. На карточке, прикрепленной к ракете подпись «Украине от США». Вероятно, она символизирует американскую военную помощь Украине.