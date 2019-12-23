Спорящие Зеленский и Трамп попали на обложку The Week 23.12.2019, 15:52

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Фото: Reuters

Президенты спорят и перетягивают ракету, перевязанную бантиком.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп попали на обложку журнала The Week, передает «Новое время».

На обложке номера от 27 декабря 2019 года Трамп и Зеленский — часть карикатурного «рождественского» сюжета, в котором присутствуют и другие мировые лидеры и известные люди.

Президенты спорят и перетягивают ракету, перевязанную бантиком. На карточке, прикрепленной к ракете подпись «Украине от США». Вероятно, она символизирует американскую военную помощь Украине.