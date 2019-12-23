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Стало известно, какое место занимает БАТЭ в рейтинге клубов в истории Лиги чемпионов

  • 23.12.2019, 16:01
Стало известно, какое место занимает БАТЭ в рейтинге клубов в истории Лиги чемпионов

Всего в рейтинге семь белорусских представителей.

БАТЭ занимает 40-е место в рейтинге лучших клубов в истории Лиги чемпионов, пишет "Прессбол".

Таблицу составил УЕФА по итогам выступления команд с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью — одно.

Всего в рейтинге семь белорусских представителей: помимо БАТЭ, это минское "Динамо", "Славия", "Белшина", "Гомель", "Шахтер" и "Днепр".

Топ-500 клубов в истории Лиги чемпионов

1. Реал Мадрид — 600 очков

2. Бавария — 474

3. Барселона — 446...

40. БАТЭ — 102...

196. Динамо Минск — 11...

249. Славия Мозырь — 7...

345. Белшина — 3...

373. Гомель — 2...

458. Шахтер — 0...

464. Днепр — 0


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