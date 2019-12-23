Стало известно, какое место занимает БАТЭ в рейтинге клубов в истории Лиги чемпионов
- 23.12.2019, 16:01
Всего в рейтинге семь белорусских представителей.
БАТЭ занимает 40-е место в рейтинге лучших клубов в истории Лиги чемпионов, пишет "Прессбол".
Таблицу составил УЕФА по итогам выступления команд с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью — одно.
Всего в рейтинге семь белорусских представителей: помимо БАТЭ, это минское "Динамо", "Славия", "Белшина", "Гомель", "Шахтер" и "Днепр".
Топ-500 клубов в истории Лиги чемпионов
1. Реал Мадрид — 600 очков
2. Бавария — 474
3. Барселона — 446...
40. БАТЭ — 102...
196. Динамо Минск — 11...
249. Славия Мозырь — 7...
345. Белшина — 3...
373. Гомель — 2...
458. Шахтер — 0...
464. Днепр — 0