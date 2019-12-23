Ученые обнаружили рыбу, которая умеет ходить по дну 23.12.2019, 16:16

Фото: NOAA

Об этом виде известно не много.

Исследователи проекта Okeanos SE Deep-sea Exploration, изучающие дно океана к юго-западу от Флориды (США), наткнулись на необычное и практически неуловимое существо, которое они сначала приняли за камень, пишет «Вокруг света».

Удильщиковая рыба вида Sladenia shaefersi считалась очень редкой, пока исследования, проведенные на больших глубинах, не показали, что эти существа довольно распространенные.

Кадры со Sladenia shaefersi разместило на Facebook-странице Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Об этом виде известно не много. Главная особенность Sladenia shaefersi — необычные плавники, позволяющие рыбе ходить по морскому дну.

Недавно опубликованное видео было снято еще 19 ноября, во время последнего погружения исследовательского корабля NOAA Okeanos Explorer в этом году. Рыбу заметили примерно в 90 километрах к юго-западу от Драй-Тортугас — национального парка во Флориде.

На большом расстоянии ученые сначала приняли рыбу за камень. По словам исследователей, другие рыбы — потенциальные жертвы Sladenia shaefersi — даже не догадываются о ее местонахождении. Sladenia shaefersi может есть рыб в два раза больше себя и имеет плавник, похожий на стопу, который позволяет ей ходить по дну океана.

На видео видно, что рыба неподвижно сидит на камне, выжидая момента, чтобы схватить любую добычу, которая встретится ей на пути.