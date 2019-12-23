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В Беларуси со стрельбой задержали бежавших в Европу «за лучшей жизнью» россиян

  • 23.12.2019, 16:24
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В Беларуси со стрельбой задержали бежавших в Европу «за лучшей жизнью» россиян

При них были обнаружены смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу.

В Беларуси пограничники дважды пресекли попытки нарушения государственной границы, задержав россиян, бежавших в Европу. Об этом пишет «Интерфакс-Запад» со ссылкой на Госпогранкомитет республики.

Первый инцидент произошел 19 декабря в районе пограничной заставы Рыболы в Свислочском районе на границе с Польшей. Нарушители границы были обнаружены с помощью системы сигнализации. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила следы двух человек, выследила их и провела задержание. Поскольку россияне не выполняли требования правоохранителей, пограничники были вынуждены применить при задержании оружие.

Нарушители границы путешествовали налегке — при них были обнаружены только смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, охотничьи ножи, фонарь, деньги и документы. После задержания они объяснили, что пытались добраться до Франции в поисках «лучшей жизни», а попытку незаконного пересечения границы оправдали отсутствием шенгенских виз.

Аналогичная мотивация была и у другого нарушителя из России, которого задержали 21 декабря в Гродненском районе на участке погранзаставы «Брузги». В отношении всех троих россиян возбуждены административные дела, им грозит депортация с запретом на посещение Беларуси сроком на пять лет.


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