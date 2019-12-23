Как в СССР учили ненавидеть людей 10 23.12.2019, 16:40

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Делалось это с помощью советских изданий.

Так, друзья — сегодня будет интересный и важный пост о том, как в СССР и в целом в совке учили ненавидеть различные группы граждан. Однажды я уже писал пост о том, как начиналась советская пропаганда — в нём я рассказывал о некоторых первых советских изданиях, в которых совки начинали распространять свою пропаганду, пишет Максим Мирович в своем блоге в LiveJournal.

Но на самом деле такие пропагандистские штуки были не только на плакатах и в учебной литературе, а буквально везде. Даже сатирические советские журналы, которые на первый взгляд должны были в лёгкой форме высмеивать те или иные пороки общества — на самом деле учили ненавидеть целые социальные слои и группы, а также подстрекали к их травле и уничтожению.

Отчего так происходило? Всё дело в том, что большевики, вооружившись фальшивой лженаукой марксизмом, узаконили насилие — внушив людям ложную мысль о том, что во всех их бедах виноваты их соотечественники из других социальных классов. Журналы, о которых я расскажу вам сегодня — прекрасная иллюстрация того, каким гадким существом может становиться человек, когда насилие и неприязнь возводится в ранг добродетели и поощряется властями.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в СССР учили ненавидеть людей.

Для начала скажу пару слов о самих изданиях. Развороты страниц, которые я покажу сегодня — принадлежат журналам "Новый сатирикон" и "Красный перец" — это два журнала раннесоветской эпохи. Журналы издавались ещё до переворота 1917 года, но потом как и многое другое в совке — были "национализированы" (отжаты), объявлены советскими и стали гнать оголтелую совдеповскую пропаганду.

02. Вот, например, отличный образец манипуляции визуальными образами. Первая картинка изображает дореволюционного полицейского — он огромен, толст, усат и страшен. Впечатление усиливает черный фон картинки. Ну как можно к такому полицейскому относиться нормально? Это же фу. Другое дело советские менты — на всех журнальных картинках они изображались исключительно улыбчивыми и обаятельными молдыми парнями, всегда готовыми придти на помощь.

03. Вот один из таких советских милиционеров. В порыве любви к новому блюстителю порядка какой-то пролетарский пиит написал дивные стихи, в которых встречается эпитет остатки буржуятины злобной, а еще вот такие строки там есть (орфография сохранена):

При виде этого нэповского навождения

Снегирь, пролетарского происхождения

Стоит настороженный,

Исполняя долг, на него возложенный.

"Остатками буржуятины злобной", кстати, совки именовали собственных граждан, которые в СССР были дегуманизированы и, по совковым идеям, "должны были быть окончательно ликвидированы как класс".

04. Если в журналах изображают крестьян, то всячески подчеркивают их несчастность в дореволюционные годы — например, отсутствие земли. При этом в журналах почему-то не говорилось, что после 1917 года у крестьян вообще отобрали последнее, никакой земли они не получили а наоборот — у крестьян отобрали паспорта и загнали их в колхозы работать за трудодни. Фактически, вернули крепостное право, отменённое в 1861 году.

05. Ненависть и злобу совки разжигали также и к "городским буржуям" — вот например "буржуй", который живёт "один в двадцати комнатах", а "как приведёшь его в нарсуд — так там и одной комнаты ему достаточно". Это, по мнению совков, был очень удачный и смешной юмор.

06. "Буржуев" в журналах рисуют всегда толстыми, в черных костюмах и лаковых цилиндрах. Это, кстати, очень распространенный прием такой был — в иллюстрациях из "Родной речи" 70-х годов с Мальчишом-Кибальчишом воевали вот такие же дядьки во фраках и белых туфлях. Рядом с буржуем изображен также и некий толстый мешечник — которого по задумке авторов журнала тоже должны ненавидеть читатели.

07. А здесь показана "весёлая шутка" — "Социальные бури больше не угрожают буржуазии". Что, возрадовались? Так сегодня ж первое апреля! На самом деле угрожают. Буржуазия должна быть ликвидирована как класс — говорили совки, стараясь как можно скорее окончательно решить вопрос.

08. Образ советской "чистки". Сметают жалких людишек на обочину истории. Напоминаю, что "чисткой" в СССР называлась ссылка неугодных людей в концлагеря ГУЛАГа, а также расстрелы. "Чистильщики", кстати (также как и художники) пошли в расход годами десятью позже.

09. Интересная картинка — Муссолини "обойдется без парламента", и рабочий — тоже. Прикрываясь словами о "правах рабочих и крестьян", совки уничтожили саму идею многопартийности в стране.

10. Картинка справа внизу — ГПУ-шная щука охотится на карасиков, как бы говоря, что хоть и поменяли знамя, но в менталитете ничего не изменилось со времен опричников XVI века. Будут убивать всех, кто не подчиняется царю.

11. А вот просто отличная картинка. Там еще стихи есть. По мысли автора, читатель после прочтения должен "сам сделать выводы", выбрав объектом для неприязни одну из девушек (разумеется ту, которая посмела одеться лучше). "Кого будешь ненавидеть ты?" — как бы спрашивает автор.

12. Р.К.П. (большевиков) - такое трогательное уточнение в скобочках, чтобы с чем другим не перепутали)) Остальные партии поделены на ноль и плавают по морю в утлых цилиндрах. Жалкие, ничтожные люди! Хорошо что мы отправили их всех в ГУЛАГ.

13. А вот эта картинка очень интересная. Как бы "ирония второго порядка", высмеивающая сам советский строй, показывая разницу между "газетными сводками об успехах" и реальным положением вещей. Чем-то напоминает книги Андрея Платонова. В 1920-е годы так шутить ещё можно было, при Сталине подобный юмор изжили как класс.

14. И вот эта картинка тоже неплохая, высмеивающая советских демагогов. Но таких картинок было не так и много — в основном в журналах учили ненавидеть тех, кого большевики выбрали в качестве объекта для травли...