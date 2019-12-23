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Лукашенко встретился с Шейманом, которого обвиняют в причастности к убийству оппозиционеров

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  • 23.12.2019, 16:49
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Лукашенко встретился с Шейманом, которого обвиняют в причастности к убийству оппозиционеров

Встреча состоялась сегодня.

Диктатор 23 декабря провел рабочую встречу с управляющим своими делами Виктором Шейманом.

На встрече были обсуждены итоги и перспективы работы управления делами, сотрудничество с африканскими странами, кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Виктор Шейман подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.

В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский, интервью с которым вышло на прошлой неделе и который признался в похищении политиков.


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