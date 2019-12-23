закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 18:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

20-летний белорусский футболист переходит в ЦСКА

  • 23.12.2019, 16:50
  • 1,067
20-летний белорусский футболист переходит в ЦСКА
Илья Шкурин

Илья Шкурин является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси по футболу.

Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24. Эту информацию подтверждает и «Чемпионат».

20-летний Шкурин является воспитанником «Витебска». В «Энергетик-БГУ» он перешел в январе 2019 года в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси (22 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также получил три желтые карточки.

В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место, опередив ближайшего преследователя на пять голов. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Беларуси и забил один гол.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип