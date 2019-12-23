Джонсон заявил, что ошибался в возможности перезагрузки отношений с Россией 3 23.12.2019, 17:01

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Премьер-министра Великобритании разочарован в диалоге с Кремлем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибался в возможности перезарузки отношений с Россией. Об этом он рассказал в ответе на рождественский опрос "О чем ты передумал?" от британского журнала The Spectator, который был опубликован 21 декабря, пишет "Гордон".

Джонсон заявил, что ранее он, как многие министры иностранных дел и премьер-министры, думал о возможности начать сначала отношения с Россией, так как это страна, с которой Великобритания вместе боролась против фашизма.

По словам Джонсона, его очень разочаровало, что он ошибся, думая так.