В Национальном аэропорту впервые в истории страны встретили пятимиллионного пассажира 23.12.2019, 17:32

Встречали пятимилионного пассажира красной ковровой дорожкой и шампанским.

23 декабря Андрей Прокопчик возвращался из Франкфурта в Минск. Когда самолет приземлился, команда борта назвала его имя и попросила пройти к человеку, который ожидает у трапа. Так он узнал, что стал пятимиллионным пассажиром Национального аэропорта в 2019 году, пишет tut.by.

Рейс авиакомпании Lufthansa прибыл в Национальный аэропорт «Минск-2» в 14.47. Встречали 5-милионного пассажира красной ковровой дорожкой, шампанским, задорной музыкой и серебристыми воздушными шарами.

Андрей Прокопчик родился и живет в Гродно. По работе — а работает он консультантом в финансовой сфере — часто летает в разные страны мира. Во Франкфурте-на-Майне, из которого он только что вернулся, обычно бывает 5−6 раз в год.

— Летаю куда-то примерно два раза в месяц. В компании Lufthansa, например, я уже frequent traveler. Основные направления — это Россия, Украина и Западная Европа.

То, что Андрей вдруг стал особенным для минского аэропорта, оказалось для него неожиданностью. До этого ему никогда не везло в подобных вещах или играх, признается пятимиллионный пассажир.

— Тем более неожиданно выиграть что-то в преддверии Нового года, — сдержанно улыбается Андрей Прокопчик.

В качестве подарка Андрей получил сертификат на пользование бизнес- и вип-залом Национального аэропорта в течение года, «маленькое средство для связи», праздничный торт, а также бесплатный трансфер до Минска.

— А сертификат сохраните? — поинтересовались у него журналисты.

— Да. И в казино с собой возьму. Вдруг повезет, — заулыбался Андрей.

Поздравить 5-миллионного пассажира аэропорта приехал директор департамента по авиации Артем Сикорский. По его словам, 5-миллионный пассажир выводит Национальный аэропорт «Минск-2» в новую категорию аэропортов — от 5 до 10 миллионов пассажиров в год.

— Для нас это очень важное событие. У нас появляются новые конкуренты, а это значит, что мы будем работать еще эффективнее и на порядок лучше, чтобы обслужить больше пассажиров. Хотя та работа, которая ведется сегодня, не оставляет сомнений, что все так и будет.

Директор Национального аэропорта «Минск-2» Дмитрий Меликян отмечает, что 23 декабря стал для аэропорта торжественным днем.

— Потому что мы наконец-то достигли определенных высоких рубежей в истории белорусской гражданской авиации. Надеюсь, Андрей рад, что его коснулась свои крылом удача. Желаю всем, чтобы это достижение осталось далеко позади в новом году, — празднично подчеркивает Меликян.

По словам Дмитрия Меликяна, у Национального аэропорта потенциал для роста есть. С 2005 года количество пассажиров в национальном аэропорту ни разу не снижалось. Дмитрий Меликян вспоминает пример: даже когда мировая гражданская авиация падала на 8 процентов, в Беларуси наблюдался небольшой рост на полтора процента.

— В советское время наш аэропорт максимально обслуживал 2,2 миллиона человек. Сегодняшние пять миллионов — это доказательство, что гражданская авиация в Беларуси развивается.

В дальнейших планах развития аэропорта — закончить модернизацию терминала, начать ремонт существующей взлетно-посадочной полосы и приступить к строительству нового терминала.

— Если вы заметили, в этому году мы приросли взлетно-посадочной полосой, которую построили самостоятельно. В начале следующего заканчивается модернизация существующего терминала. Он был построен еще в советское время, по своим технологическим показателям отставал от развитых международных аэропортов. И нам нужно было каким-то образом имплементировать международные стандарты в масштаб существующего терминала, чтобы пассажиру в первую очередь было удобно.

В результате модернизации, говорит Меликян, будут решены вопросы, связанные с отоплением, подачей воздуха, кондиционированием, остеклением витражей в едином стиле. Также в аэропорту будут заменены эскалаторы и лифты.

— В следующем году мы начнем ремонт первой взлетно-посадочной полосы, чтобы у нас были две равноценные ВПП и не было никаких причин отказывать в полетах тому или иному воздушному судну по техническим причинам.

В перспективе, говорит Дмитрий Меликян, аэропорт может прирасти новым терминалом. Пока идет мониторинг, который должен подтвердить правильность такого решения.

— Я могу привести пример наших соседей украинцев. К чемпионату Европы по футболу в Борисполе построили терминал, который должен был обслуживать 15 миллионов пассажиров в год. После строительства два предыдущих терминала были закрыты за ненадобностью. Мы хотим учиться на чужих ошибках, поэтому пока проводим мониторинг, насколько это решение будет обоснованным.

Если окажется, что оно обоснованное, то строительство второго терминала должно стартовать в начале 2020-х годов.

Количество пассажиров, которые летают через Национальный аэропорт «Минск-2», за последние 11 лет увеличилось в пять раз.

25 декабря 2008 года аэропорт встретил своего первого миллионного пассажира, в ноябре 2013-го — 2-миллионого. 10 ноября в «Минск-2» приземлился самолете с 3-миллионным пассажиром на борту, в 2017 году их было уже четыре миллиона, в 2018-м — на 500 тысяч человек больше.

А уже завтра, 24 декабря, своего 4-миллионного пассажира готовится поприветствовать авиакомпания «Белавиа».