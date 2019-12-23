На Витебщине дачники в декабре собирают урожай 23.12.2019, 18:00

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Фото: Ярослав БЕРНИКОВИЧ.

Что у них выросло?

Пока пользователи интернета хвастаются декабрьскими подснежниками, магнолиями, одуванчиками и прочим не очень буйным, но все же цветением, на Витебщине владельцы участков продолжают… собирать урожаи!

У корреспондента kp.by на грядке обнаружилась прекрасная черная редька – в положенные сроки уборки корнеплоды были совсем мелкие, на редьку махнули рукой, да и забыли. А она возьми да и вырасти к декабрю! Рядышком – зеленая редька магелланская. И та, и другая вкусные.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Редьку забыли на грядке, а она подросла к декабрю!

Ярослав Берникович из Глубокого редиску в парнике посеял в октябре. Вот какую красоту собрал 20 декабря!

-В детстве в декабре тоннели в снегу с друзьями копал, а сейчас вот редиску собираю, - удивляется мужчина.

Фото: Ярослав БЕРНИКОВИЧ.

В Глубоком перед Новым годом собирают свою редиску.

Владельцы участков рассказывают, что находят еще то листик мяты для чая, то щавель, то молодую крапиву для витаминного супа, который принято готовить по весне.

А вы проверяли свои грядки? Может, у вас там тоже что-нибудь растет?