МИД Германии отреагировал на признания Гаравского 3 23.12.2019, 17:53

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ЮРИЙ ГАРАВСКИЙ

ФОТО: DW

В Германии призвали к всестороннему расследованию убийств критиков Лукашенко.

Министерство иностранных дел Германии обратило внимание на интервью DW с Юрием Гаравским, рассказавшим о похищениях и убийствах в 1999 году оппозиционных политиков в Беларуси, которые добивались отставки Александра Лукашенко с должности президента страны. Об этом сообщила на правительственной пресс-конференции в Берлине, в понедельник, 23 декабря, отвечая на вопрос DW, представительница МИД ФРГ Мария Адебар.

"Могу сказать, что мы приняли к сведению освещение" этой темы, подчеркнула Адебар. Она напомнила, что именно из-за преследования и убийств белорусских оппозиционеров в конце 1990-х и в 2000-е годы Европейский Союз в свое время ввел "довольно обширный режим санкций" против властей Беларуси.

Ограничительные меры были впервые приняты в 2004 году в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

Позднее были одобрены дополнительные санкции в отношении лиц, причастных к нарушению норм международного права, подавлению гражданского общества и демократической оппозиции.

Санкции в отношении отдельных лиц

Как напомнила Мария Адебар, в последние годы санкционный режим был смягчен в связи с освобождением ряда оппозиционеров и некоторым "общим улучшением ситуации" с правами человека в Беларуси. "Тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть, что санкции ЕС все еще действуют в отношении отдельных лиц, обвиняемых в участии в преследовании оппозиционеров в 1999 и 2000 годах", - заявила она.

В конце февраля Совет ЕС на год - до 28 февраля 2020 года - продлил ограничительные меры в отношении четырех человек ввиду отсутствия результатов расследования по указанным делам. Их активы заморожены, им запрещен въезд в Евросоюз.

Новые обвинения - повод для расследования

"Если есть новые обвинения, то они, по мнению федерального правительства, безусловно, должны быть всесторонне расследованы", - подчеркнула Адебар. Говоря о том, могут ли вскрывшиеся в ходе расследования DW новые факты повлиять на развитие отношений ЕС и Германии с Минском, представитель МИД ФРГ отметила, что Берлин занимает "фундаментальную позицию", считая необходимым расширение двусторонних связей с Беларусью.

Тем не менее, вопрос взаимодействия белорусских властей с оппозицией является неотъемлемой частью того диалога, который Германия и ее европейские партнеры ведут с Минском, добавила Адебар. Таким образом, - "и это очевидно - мы продолжим обсуждать имеющиеся" проблемы, "находящиеся в поле нашего зрения", указала она.

Интервью с Гаравским

Ранее Юрий Гаравский, называющий себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ, рассказал DW, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Александра Лукашенко. Это были экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.

Павличенко отрицает причастность СОБРа к до сих пор не раскрытым исчезновениям. В ответ на признания Гаравского он заявил, что в 1999 году тот не служил, а отбывал наказание за вымогательство, и обвинил его в пьянстве. Чуть позже он забрал свои слова обратно, заявив, что все перепутал и вообще не помнит такого бойца.