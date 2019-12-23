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Уроженец Белыничей провел пикет в защиту независимости Беларуси в Вашингтоне

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  • 23.12.2019, 18:14
Уроженец Белыничей провел пикет в защиту независимости Беларуси в Вашингтоне
Фото: Петр Шимбалев, Фейсбук

Белорус вышел на акцию к зданию Конгресса США.

Житель города Белыничи Могилевской области Петр Шимбалев 20 декабря провел одиночный пикет в поддержку независимости Беларуси и против дальнейшей «интеграции» нашей страны с Россией в городе Вашингтоне возле здания Конгресса США, пишет сайт mogilev.online.

Фото: Петр Шимбалев, Фейсбук

Петр вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором на английском и белорусском языке были написаны лозунги «Беларусь не продается», «Нет интеграции с Путиным», «Жыве Беларусь!»

Фото: Петр Шимбалев, Фейсбук

По словам Петра Шимбалёва, жители Вашингтона с пониманием отнеслись к выражению его мнения. Слова в поддержку сохранения независимости Беларуси высказал даже местный сотрудник полиции.

Фото: Петр Шимбалев, Фейсбук

- Полицейский ехал по противоположной стороне дороги когда увидел меня включил мигалки развернулся и подъехал ко мне. Опустил стекло и сказал что он был когда-то в Беларуси и он поддерживает белорусский народ в его стремлении к свободе и независимости, после чего попросил разрешение сфотографировать меня и обещал выложить фото у себя в «Фейсбуке», - рассказал Петр.


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