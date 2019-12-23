Андрей Шевченко вошел в топ-10 бомбардиров в истории Лиги чемпионов 1 23.12.2019, 18:23

Андрей Шевченко

УЕФА опубликовал обновленный список лучших снайперов турнира.

Бывший игрок "Динамо", "Милана" и "Челси" украинец Андрей Шевченко занял седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов. За 116 матчей украинец забил 59 голов, пишет сайт zn.ua.

В целом топ-10 выглядит так:

1. Криштиану Роналду - 129 голов

2. Лионель Месси - 114

3. Рауль - 71

4. Карим Бензема - 64

5. Роберт Левандовски - 63

6. Руд ван Нистелрой - 60

7. Андрей Шевченко - 59

8. Тьерри Анри - 51

9. Филиппо Индзаги - 50

10. Альфредо ди Стефано - 49

Андрей Шевченко побеждал в Лиге чемпионов в 2003 году вместе с итальянским "Миланом".