закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 18:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Андрей Шевченко вошел в топ-10 бомбардиров в истории Лиги чемпионов

1
  • 23.12.2019, 18:23
Андрей Шевченко вошел в топ-10 бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Андрей Шевченко

УЕФА опубликовал обновленный список лучших снайперов турнира.

Бывший игрок "Динамо", "Милана" и "Челси" украинец Андрей Шевченко занял седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов. За 116 матчей украинец забил 59 голов, пишет сайт zn.ua.

В целом топ-10 выглядит так:

1. Криштиану Роналду - 129 голов

2. Лионель Месси - 114

3. Рауль - 71

4. Карим Бензема - 64

5. Роберт Левандовски - 63

6. Руд ван Нистелрой - 60

7. Андрей Шевченко - 59

8. Тьерри Анри - 51

9. Филиппо Индзаги - 50

10. Альфредо ди Стефано - 49

Андрей Шевченко побеждал в Лиге чемпионов в 2003 году вместе с итальянским "Миланом".


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип