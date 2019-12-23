Андрей Шевченко вошел в топ-10 бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Андрей Шевченко вошел в топ-10 бомбардиров в истории Лиги чемпионов1
- 23.12.2019, 18:23
УЕФА опубликовал обновленный список лучших снайперов турнира.
Бывший игрок "Динамо", "Милана" и "Челси" украинец Андрей Шевченко занял седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов. За 116 матчей украинец забил 59 голов, пишет сайт zn.ua.
В целом топ-10 выглядит так:
1. Криштиану Роналду - 129 голов
2. Лионель Месси - 114
3. Рауль - 71
4. Карим Бензема - 64
5. Роберт Левандовски - 63
6. Руд ван Нистелрой - 60
7. Андрей Шевченко - 59
8. Тьерри Анри - 51
9. Филиппо Индзаги - 50
10. Альфредо ди Стефано - 49
Андрей Шевченко побеждал в Лиге чемпионов в 2003 году вместе с итальянским "Миланом".