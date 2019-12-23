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«Чем ближе к телу, тем больше бардака»

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  • 23.12.2019, 18:35
  • 2,662
«Чем ближе к телу, тем больше бардака»
Иллюстрационное фото

Работники предприятий управделами Лукашенко ищут помощи в профсоюзе РЭП.

Сразу два предприятия, принадлежащие управлению делами Лукашенко, оказались в центре внимания профсоюза РЭП. Работники РУП «Восточный» и предприятия «Озерцо-логистик» обратились в независимый профсоюз за помощью, пишет сайт praca-by.info.

30 декабря в суде Первомайского района Минска начнется рассмотрение иска о возмещении ущерба, выставленного РУП «Торговый дом Восточный» к 15 работникам магазина «Ваш выбор» в Минске. Наниматель пытается взыскать с работников 25 971 рубль.

Инвентаризация магазина «Ваш выбор» на Маяковского, 154 в Минске, проведенная в августе, установила недостачу в 46 249 рублей, всю сумму раскидали на 24 сотрудников – и работающих, и уже уволенных. Часть сотрудников частично оплатили «нанесенный ущерб».

Сотрудники подозревают, что недостачу породила бухгалтерская программа, которую никто не берется исправить. Об этом говорит и октябрьская инвентаризация, которая обнаружила 5 тысяч рублей недостачи за два месяца.

В течение 10 месяцев сотрудники неоднократно говорили и писали служебные записки на имя замдиректора Стаина С.Е. и директора РУП «ТД Восточный» Жуковского А.П. о проблемах с программой, но проблема до сих пор не решена.

Одна из трех сотрудников-старожилов, которая хочет уволиться, но связана по рукам и ногам контрактом, рассказывает, что ей одной приходится работать сразу на два отдела: в винно-водочном и в «Мясной лавке», открывшейся в прошлом мае.

— В октябре нам насчитали недостачу в пять тысяч рублей. А все дело в сбоях программы: на утро остатки составляют 40, 50 рублей, выскакивают вообще какие-то тысячные суммы. На компьютерном экране торгового зала и «Мясной лавки» постоянно висит табличка: подключите компьютер к интернету; она снимается клавиатурой, но тут же появляется опять.

В таком режиме я работаю уже два месяца и никто – ни товаровед, ни заведующий – ничего с этим поделать не могут. Я писала докладные записки – реакции никакой, — отмечает кассир-контролер 6 разряда.

Женщина боится одна работать в магазине площадью 80 квадратных метров, потому что не может обеспечить сохранность товара:

— Это форменное издевательство: у меня обед 15 минут, и ты бегаешь на два кассовых аппарата и на две торговые секции: винно-водочный отдел и «Мясная лавка».

Бывшие сотрудницы магазина «Ваш выбор» жалуются, что они работали без выходных, подрабатывали, однако никаких доплат не получили. Не удивительно, что из 12 старых сотрудников в магазине остались только три – остальные бежали, как только истекли трудовые контракты.

Работники «Озерцо-логистик» массово выйдут из официального профсоюза?

А вот работники логистического центра «Озерцо-логистик» готовы массово выйти из официального профсоюза.

В августе 2019 года работники ОАО «Торгово-логистический центр Озерцо-логистик» были лишены надбавок, которые составляют 70-100% оклада. Наниматель не выплатил надбавки за профмастерство, за характер и специфику труда, за сложность и напряженность работы (указанные надбавки входят в состав фонда заработной платы) и даже не ознакомил работников с приказом.

Сотрудники «Озерцо-логистик» потребовали разъяснений в Министерстве труда и социальной защиты, в Минской городской организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, в управлении делами Лукашенко.

Отраслевые профсоюзы обнаружили недостатки в коллективном договоре, сформулировали свои рекомендации в адрес нанимателя, но к ним никто не прислушался: согласно пункту 13 колдоговора, «решения принимает наниматель». Единолично.

В ноябре ситуация с неполной выплатой заработка повторилась, о чем сотрудники «Озерцо-логистик» сообщили профсоюзу РЭП.

— Мы, работники, являемся заложниками своих контрактов. Администрация предприятия не предпринимает никаких действий, чтобы стабилизировать ситуацию. Из управделами порекомендовали выплатить работникам «овощные» — директор отказался. Зарплата выплачивается не в полном объеме. Работники не знают, какие планы выполнены, какие – нет, кто-то получает 20% надбавок, некоторые – 65%. Каким образом получаются такие проценты? – возмущается работник предприятия.

Сотрудники предприятия готовы массово выходить из официального профсоюза. Тем более, что прецедент уже есть: в прошлом году около 20 сотрудников грузо-погрузочного цеха уже вышли из профсоюза в знак протеста против невыплаты денег.

Правда, в начале декабря руководителя предприятия вызывали в управление делами правителя. Что там произошло – не известно, но только после этого вызова части работникам (не всем) выплатили 13-ую зарплату. И все. Остальные выплаты администрация не делает.

Переговоры по новому коллективному договору продолжатся 17 декабря, однако представители коллектива не верят в перемены: администрация предприятия стала в позу.

— К сожалению, ситуация в «Озерцо-логистик» не стабилизировалась. Чистая прибыль предприятия за январь-октябрь 2019 года составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей — какое еще предприятие может похвастаться такими же успешными показателями? – задается риторическим вопросом лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. — Более того, последние месяцы работники получают какую-то сумму к зарплате за профмастерство, которая никем и ничем не регламентирована: ни приказов, ни мотивировок, за что конкретно. Как такое возможно, что у всего коллектива профмастерство с августа упало, а у руководства – выросло?

— Думаю, если работники обратятся с открытым письмом к Лукашенко и объективно опишут создавшуюся ситуацию, то не только деньги найдутся, но найдутся, по всей вероятности, новые лица и на данном предприятии, и, возможно, в управделами Лукашенко, — подчеркнул лидер профсоюза.


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