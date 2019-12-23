В Сети одним видео показали, во что боевики превратили Донбасс 13 23.12.2019, 18:43

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За шесть лет оккупации Донецк с развитого города превратился в руины.

Показательное видео разместили в Twitter на канале ZelloXoxma, пишет сайт apostrophe.ua.

На кадрах видно бетонные руины, похожие на остатки крупного торгового центра или супермаркета. Вокруг - дороги в ямах от снарядов. Не видно ни легковушек, ни грузовиков, ни общественного транспорта. Гнетущее впечатление еще больше усиливает пасмурная погода.

"Жил некий Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац !! И его "асвабадили!" Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, подавляющая мгла и серая зона ", - подписали видео на канале.