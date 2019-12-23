Северокорейские работники массово уезжают из России 1 23.12.2019, 20:30

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В РФ закрывались строительные компании, швейные производства и даже рестораны, где работали граждане Северной Кореи.

Из России массово выехали северокорейские работники. Это связано с санкциями ООН против Северной Кореи. В последние недели в России массово закрывались строительные компании, швейные производства и даже рестораны, где работали граждане Северной Кореи, передает русская служба ВВС.

Ресторан "Корё", самый известный ресторан северокорейской кухни в Москве, работал практически всю неделю до 22 декабря. Там можно было попробовать плов с кимчи и салат из папоротника.

По вечерам в зале было много посетителей - были заняты больше половины столов, некоторые сдвинуты для больших групп.

По телефону ресторана всю прошлую неделю отвечали, что не знают, до которого часа будут работать в субботу и откроются ли в воскресенье.

"Мы не имеем права говорить, - сказал один из работников ресторана. - У нас будет новый владелец. Позвоните лучше в посольство". Дозвониться до посольства не удалось, но директор в ресторане к этому времени уже сменился - вместо Ким Е Сона его возглавил уроженец Казахстана Вадим Ким, следует из данных СПАРК.

В воскресенье ресторан оказался закрыт на ремонт, а его сайт перестал работать.

Ресторан "Корё" в Москве

В Москве было еще как минимум два северокорейских кафе - "Рынрадо" на Ломоносовском проспекте и "Минсон" на Мосфильмовской. Оба - примерно в 15 минутах ходьбы от посольства КНДР. К 22 декабря они тоже оказались закрыты. На окнах "Рынрадо" - объявление об аренде.

Журналисты обзвонили северокорейские и российские компании, которые нанимали северокорейских работников - строителей, швей и других специалистов. Телефоны многих из них не работали или по ним отвечали новые арендаторы зданий.

"Читайте внимательно закон, вся корейская диаспора выехала", - раздраженно сказали корреспонденту по телефону подмосковной строительной компании "Моран-строй".

"Завтра-послезавтра у нас уезжают последние группы [работников], на самолет - и домой", - сказал сотрудник еще одной подмосковной строительной компании "Кансон".

Сотрудник другой компании, попросивший об анонимности, так как является сам гражданином Северной Кореи, сказал на прошлой неделе, что почти все работники его предприятия уже уехали, а сам он должен был улететь в Пхеньян на прошлой неделе.

"Это ничего страшного, претензий нет", - сказал он о необходимости вернуться на родину.

"Там семья", - добавил он. Со всеми вопросами он тоже посоветовал обратиться в посольство КНДР в Москве.

Раньше число работников из КНДР в России доходило примерно до 40 тысяч человек, но к апрелю 2019 года их осталось "порядка 8 тысяч человек", сообщала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Большинство северокорейских рабочих уже покинули нашу страну. Оставшиеся же (около 2,5 тыс. человек) фактически таковыми больше не являются, поскольку срок действия выданных им разрешений на работу истек 22 декабря, и они не получают доход в России", - сообщила Захарова Би-би-си после публикации текста.

"Корейская сторона предпринимает необходимые меры с целью обеспечения их выезда. Из-за объективных трудностей отправить всех до 22 декабря не получилось", - добавила она, сославшись на нехватку рейсов между Россией и КНДР.

По словам Захаровой, Россия представит в Совбез ООН отчет о выполнении своих обязательств по высылке работников из КНДР к 22 марта 2020 года.

22 декабря 2017 года совет безопасности ООН принял резолюцию, которая обязывает северокорейских граждан покинуть страны, где они работают. Это касается и России. Резолюция не распространяется на некоторые категории граждан - например, на студентов и туристов. В ООН считают, что на деньги, которые работники отправляют на родину, КНДР финансировала свою ядерную программу.

"Покурят, закроются и едут"

26 ноября в полночь с Ярославского вокзала отправлялся поезд во Владивосток. К нему был прицеплен вагон, который следовал дальше - в Пхеньян. Это вагон северокорейских железных дорог. Время в пути - 8 дней.

В вагоне - северокорейский проводник. Сколько людей внутри - непонятно. Они прибыли на перрон задолго до отправления поезда. Провожать их пришли два человека с одинаковыми сумками через плечо, они улыбались и махали кому-то через запотевшее окно.

"Покурят, закроются и едут. Во Владивостоке их отцепляют, и они едут дальше", - сказала проводница одного вагонов поезда Москва-Владивосток.

Этот рейс отправляется два раза в месяц, но в декабре только до 22 числа было выполнено три таких рейса в КНДР. По данным сайта РЖД, все билеты на последние рейсы были раскуплены.

Правда, в субботу, 21 декабря, в двух вагонах Москва-Туманган (это вагоны РЖД) уже не было корейских групп, вагоны уходили почти пустыми, туда сели несколько российских военных.

Вагон Москва-Туманган на Ярославском вокзале 21 декабря 2019 года

"Уже и не помню, когда их последний раз видели, - говорит проводник поезда. - Иногда они садятся в обычный плацкарт до Уссурийска - это дешевле, а потом пересаживаются в свой купейный".

По данным Интерфакса, до конца года были также раскуплены билеты на поезда Уссурийск-Туманган и Хасан-Туманган.

Число рейсов северокорейской авиакомпании AirKoryo, летающей в Пхеньян из Владивостока, тоже увеличилось. Всю неделю перед 22 декабря они выполнялись дважды в день, хотя раньше отправлялись только два раза в неделю. В авиакомпании связали рост пассажиропотока с новогодними праздниками, писал Интерфакс.

Число запросов про рейсы в Пхеньян из России выросло за год в два раза, сообщили в пресс-службе агрегатора авиабилетов Aviasales.

Cамолет северокорейской авиакомпании Air Koryo во Владивостоке

Могут ли корейцы остаться?

"Они должны уехать, очень большие штрафы [налагаются на оставшихся]", - сказала бывшая сотрудница компании, нанимавшей работников из КНДР. Би-би-си звонила по телефону компании строительной компании "Кормос-строй", зарегистрированной в Подмосковье.

По мнению Казбека Тайсаева, депутата Госдумы от КПРФ, северокорейским работникам могут помочь поправки к закону о положении иностранных граждан, которые прошли в Госдуме первое чтение.

"Все граждане, которые приезжают к нам на учебу, будут иметь право на работу в том числе. Это один из вариантов [который может им помочь]", - сказал он.

Сам законопроект не рассчитан специально на граждан КНДР. В пояснительной записке к нему указано, что в России 210 тысяч иностранных студентов. Студенты вузов из КНДР в их числе не занимают и процента. Хотя их число растет.

Сейчас в российских вузах 146 студентов из КНДР, сообщили в министерстве образования и науки России (по состоянию на 1 октября 2019 года). Из них 141 человек учится очно, а 5 - заочно. В прошлом году было 84 студента, 82 из них - очники.

Таким образом, за год число студентов-очников из КНДР выросло на 70%.

В последнее время все больше граждан КНДР приезжают в России с частными и туристическими визитами, а количество деловых поездок уменьшилось, показывает статистика приграничной службы ФСБ.