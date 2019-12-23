В Браславском райисполкоме собирали «дань» с работников 3 23.12.2019, 21:20

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Владимир и Елена Драневские.

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Об этом в суде над экс-главой райисполкома и его женой рассказали свидетели.

В Витебском областном суде на процессе по делу экс-главы Браславского райисполкома Владимира Драневского и его жены, работавшей начальником отдела экономики, Елены Драневской, продолжают допрос многочисленных свидетелей, пишет tut.by.

23 декабря показания дала бывшая управляющая делами райисполкома. Она рассказала, как по распоряжению Драневского собирала для него «дань» с подчиненных и как местные чиновники «скидывались» на выборы.

«В облисполкоме никого не волновало, почему в Браславе уходят с работы хорошие люди»

Людмила Тетера до августа 2019 года работала в Браславском райисполкоме управляющей делами. Сейчас занимает аналогичную должность, но уже в Слободковском сельсовете Браславского района. Сменить работу женщина решила сама:

— В Слободке была вакансия, и это было мое решение — пойти туда работать.

После задержания Владимира и Елены Драневских (их арестовали летом 2018 года) Людмила Тетера рассказала силовикам о том, в каких противозаконных схемах ей пришлось участвовать по распоряжению начальника.

До этого, по ее признанию, она боялась своего руководителя:

— Драневский был на хорошем счету в облисполкоме. И там никого не волновало, почему в Браславском райисполкоме с приходом Драневского начались кадровые перестановки. Например, уходили заместители председателя, которые долго работали. Но почему хорошие люди уходят с работы безвозвратно, вышестоящее руководство не задумывалось.

Сбор денег «на выборы», «утренние сельские часы» и селекторы при Драневском

На «президентских выборах» в 2015 году Людмила Тетера возглавляла районную избирательную комиссию.

— У нас тогда было много наблюдателей от СНГ, ОБСЕ. Финансирование было незначительным, но разных расходов много. Они были, например, связаны с проведением тренингов, оплатой транспортных услуг, проживания наблюдателей, покупкой для них сувениров. В том числе тратили на это и свои собственные средства я, заместитель председателя и начальник кадрового отдела, — рассказала Тетера. — Позже мы посчитали свои расходы и решили поговорить с председателями комиссий, чтобы они нам их возместили. По итогам «выборов» были премиальные выплаты, и председатели комиссий согласились нам в этом помочь.

По словам Тетеры, она лично заложила «на выборы» 2 тысячи рублей. Из них потом ей вернули тысячу.

От денег, собранных со всех «на выборы», остались непотраченными 500 рублей.

— Мы посовещались втроем — я, один из зампредов и еще одна сотрудница — и решили передать эти деньги Драневскому. Я передала, он взял.

— Почему, за что вы решили передать Драневскому 500 рублей? — спросил прокурор.

— Если бы мы этого не сделали, были бы гонения, недовольства по нашей будущей работе.

— Получается, что через полгода после прихода Драневского на пост главы исполкома район уже жил в страхе? Чуть что, какие-то свободные деньги — сразу председателю несем? Почему вы делали вывод, что в отношении вас будут гонения? — поинтересовался судья Игорь Макаревич.

— Начались кадровые перестановки. Начались также «утренние сельские часы». В 4 часа утра нужно было выезжать в какое-то хозяйство, на «сельский час». Есть у кого дети маленькие или нет, никого не интересовало. На селекторных совещаниях по сельскому хозяйству сидели люди, которые к этой сфере не имели отношения: работники райпо, ЖКХ, например.

Судья уточнил у Людмилы Тетеры, почему о финансовых расходах, связанных с «выборами», подчиненные не сообщали Драневскому, а сами собирали на это деньги:

— Мы работали на результат. А руководитель должен был иметь итоговый результат.

— И какими средствами он достигался, было неважно?

— Да, — ответила бывшая управделами.

У Тетеры, по ее словам, была «немалая зарплата» на посту управделами, и за все время работы в райисполкоме она вложила «много личных денег на проведение различных мероприятий». Женщина не жалела на это средств:

— Я ведь тратила на государственные нужды. Можно сказать, во благо.

«Дань» с премий собирали со всех, кроме жены Драневского

Напомним, по данным следствия, с мая 2015-го по май 2018-го Владимир Драневский систематически присваивал части премий своих заместителей, а также начальников различных отделов райисполкома. Например, работнику полагалась премия в 400 рублей — и 100 из них он должен был отдать главе района. «Дань» с чиновников собирала управделами Людмила Тетера.

Если вначале экс-руководитель присваивал 200−300 рублей от чужих премий, то потом «общий сбор» с подчиненных стал доходить почти до 1,5 тысячи рублей. В целом таким образом он присвоил почти 6,2 тысячи рублей.

По словам Людмилы Тетеры, премии работники районной администрации получали ежеквартально. Размер их устанавливал сам Драневский. И напротив определенных фамилий лично ставил суммы, которыми эти подчиненные должны были поделиться с ним.

Всего Тетера назвала около 20 бывших коллег, которые вынуждены были отдавать часть премий руководителю. Делилась с Драневским и она сама: за все время управделами отдала ему около тысячи рублей из своих премиальных.

В списке премированных всегда значилась и Елена Драневская. Но с жены экс-председателя деньги Тетера никогда не собирала — на это не было распоряжения Драневского.

Людмила Тетера утверждает, что недовольства тем, что у них забирают часть премий, никто и никогда в райисполкоме не высказывал.

Как Драневский распоряжался этим «премиальным фондом», Тетера не знает.

— Он объяснял, что эти деньги ему нужны для различных финансовых вложений, на покупку сувениров и подарков различным лицам. Так, однажды он сказал, что возможна покупка телевизора одному из заместителей председателя облисполкома. Приобрели ли его в итоге или нет, я не знаю. Но сомневаюсь, что покупка телевизора для этого чиновника вообще планировалась.

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

На «Браслаўскія зарніцы» от «ипэшников» ждали по 3 тысячи рублей. Кто не мог — давал по тысяче

Следствие установило, что в 2015—2017 годах руководители некоторых хозяйств в Браславском районе (в частности, КФХ «Межозерное», КУСП «Видзовский») отдавали наличные средства (вместо зачисления на счет райисполкома) якобы на проведение международного фестиваля традиционной культуры «Браслаўскія зарніцы». Деньги — в сумме не менее тысячи рублей — передавали Людмиле Тетере, а та, опять же, относила их Драневскому. Он же, по мнению следствия, эти деньги присваивал.

По этому поводу Тетера пояснила, что накануне «Браслаўскіх зарніц» у них проходили районные субботники, на которых собирали деньги на благоустройство города.

— Средства на субботник должны были перечислять и индивидуальные предприниматели. Были рекомендованы довольно большие для них суммы — около 3 тысяч рублей. На прием к Драневскому пришел руководитель фермерского хозяйства «Межозерное» и сообщил, что такая сумма для него неподъемна. Тогда Драневский вызвал меня и сказал, что 3 тысячи рублей для этого фермера много, пусть передаст тысячу. Когда руководитель КФХ принес тысячу рублей, я передала ее Драневскому в его кабинете.

По тысяче рублей Тетере для передачи Драневскому впоследствии приносили зять главы этого КФХ, а также руководитель еще одного сельхозпредприятия.

— Дальнейшая судьба этих денег мне неизвестна, — говорит бывшая управделами.

Людмила Тетера уверена, что Драневский обсуждал с женой все, что касалось работы:

— Они все решали сообща. И кадровые перестановки, и производственные вопросы. Без ее (Елены Драневской) слова, предложения ни одно решение не принималось.

Напомним, Владимиру Драневскому инкриминируют совершение преступлений по частям 1, 2, 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 209 (Мошенничество), ч. 5 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), частям 2, 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 УК (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).

Взятками Владимир Драневский получил почти 28 тысяч евро, сообщало ранее МВД.

На первом судебном заседании прокуроры озвучили, что обвиняемый брал не только деньги, но и разные подарки: продукты, одежду, мебель. Бесплатно — за счет местных предприятий — благоустроил могилу бабушки, перевозил личные грузы, заправлял свою машину и т.д.

По версии следствия, глава местной вертикали действовал при пособничестве жены — экс-начальника отдела экономики райисполкома.

Елену Драневскую обвиняют по ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 235 УК (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).

Супругов задержали летом 2018 года, накануне празднования 3 июля. Под стражей они находятся с 27 июня.

В 2018 году силовики арестовали также двух бывших заместителей главы Браславского райисполкома Драневского.

Суд Глубокского района в конце ноября рассмотрел дело 36-летнего Максима Чагарина. Его обвиняли в превышении служебных полномочий. Приговор — 3 года и 3 месяца лишения свободы. Однако бывший чиновник получил отсрочку на 2 года и 3 месяца. По версии следствия, Чагарин делил чужие премии с Драневским.

В начале декабря суд Глубокского района вынес приговор второму бывшему председателю Браславского райисполкома — 34-летнему Михаилу Плиско. Его также обвиняли в превышении служебных полномочий. С апреля 2016 года по январь 2018-го он получил взятку в сумме 6,3 тысячи евро за решение вопросов в своей компетенции. Бывший чиновник получил 3,5 года лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года.