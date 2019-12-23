«Денег едва хватает на основное» 23.12.2019, 20:44

Инфографика: Петр КАРАСЮК

Барановичский сварщик честно рассказал о своих доходах и расходах.

Житель Барановичей работает сварщиком на мебельном предприятии города. Он рассказал intex-press.by, сколько зарабатывает, на что уходит половина зарплаты, почему не покупает зимой свежие овощи и где проводит выходные:

- В школе я не особо задумывался о будущей профессии. Понимал, что вуз не потяну, поэтому рассчитывал поступать в какой-нибудь техникум или колледж. И когда мне позвонили из Слонимского колледжа и предложили получить профессию сварщика, я, не раздумывая, согласился. Других вариантов у меня просто не было. К тому же тогда я был уверен, что сварщик – это хорошая и высокооплачиваемая специальность.

Уехать на заработки не могу – жена в декрете

В профессии я уже семь лет. За это время сменил несколько мест работы. Некоторое время даже работал в Москве. Но последние четыре года я работаю в Барановичах.

Месяц назад устроился на новое место работы – мебельное предприятие. Сделать это пришлось, потому что фирма, где я трудился до этого, обанкротилась.

Зарплата на новом месте низкая, меня она совсем не устраивает, но по всем вакансиям по моей специальности, которые я просмотрел, предлагают такую же. Так что выбирать мне было не из чего. А уехать из Барановичей на заработки, в ту же Россию, например, я не могу – жена в декрете с маленьким ребенком.

У меня обычная 40-часовая рабочая неделя. Получаю 550 рублей. Этих денег едва хватает на основные расходы. Я стараюсь искать дополнительные подработки, но они случаются не каждый месяц. Нам также помогают родители: когда деньгами, когда – продуктами.

«Кредит сильно бьет по карману»

Спустя полгода после свадьбы мы взяли автомобиль в кредит. На его погашение уходит едва ли не половина моей зарплаты – 250 рублей. Сейчас, когда у нас уже есть ребенок, эта сумма сильно бьет по карману, но выбора нет – нужно выплачивать. Осталось еще полтора года.

Да, и автомобиль нужен. На нем я езжу на работу, но не потому, что далеко или общественный транспорт туда не ходит. У сына проблемы со здоровьем, и бывает, что его нужно отвезти к врачу, к примеру, во время моего обеденного перерыва. На машине с маленьким ребенком быстрее и удобнее.

На заправку автомобиля в месяц уходит 60 рублей.

Кроме кредита еще плачу рассрочку за мобильный телефон – 60 рублей.

С ребенком на коммуналке не сэкономишь

Мы живем в собственной полуторной квартире. Ее я купил еще до брака – зарплата позволяла.

За коммуналку отдаем около 100 рублей в месяц. В эту сумму входит оплата услуг ЖКХ, электроэнергии, газа, телевидения и интернета. Еще 50 рублей уходит на оплату мобильной связи: кладу деньги и себе, и жене.

У нас маленький ребенок, поэтому сэкономить на коммуналке даже при желании не получается. Не станешь ведь купать ребенка раз в неделю или оставлять его играть в темноте.

Единственное – установили энергосберегающие лампочки и приобрели бытовую технику с низким энергопотреблением.

Бросить не получается

На что еще хватает моего заработка, так это на покупку сигарет.

Пробовал бросать, когда жена пошла в декрет, – получилось. Но потом у жены были сложные роды, возникли проблемы со здоровьем у ребенка, и я снова начал курить. Пытался вновь бросить, но не получается.

На этом моя зарплата заканчивается. Очень редко, если удается на чем-то сэкономить, покупаю памперсы или игрушки для сына.

«Без продуктов от бабушки, мы бы голодали»

Продукты покупаем уже на «детские» в «Евроопте». Магазин находится рядом с домом, не надо никуда ездить и тратить деньги на топливо или общественный транспорт.

Берем крупы, макароны, масло, курицу, иногда яйца. С овощами – картошкой, луком, морковью и свеклой – помогает бабушка, у нее есть огород. Летом она же дает нам помидоры, огурцы, перец и разные ягоды. Зимой мы это не покупаем – стоит дорого и ничего натурального в них нет. Покупаем только сезонные фрукты ребенку.

Стараемся экономить на том, без чего можем обойтись. Питаемся тем, что получается купить, а не тем, что хотелось бы. Берем более дешевые продукты и то, что на акции.

Хорошо, что помогает бабушка: без продуктов, которые она нам дает, мы бы голодали. Мы не смогли бы это купить.

Одежду и обувь покупаем редко

Вещи сейчас мы покупаем редко. Наверное, раз в полгода. О брендовых вещах речи не идет, нас вполне устраивает качество одежды и обуви на рынке.

Осенью купили жене брюки и свитер, заплатили 80 рублей. Также приобрели мне куртку и пальто, но деньги на эти покупки нам дали родители.

На одежде для ребенка нам удается сэкономить. У моей сестры сын старше моего, поэтому она отдает нам детские вещи. Они все как новые – дети ведь быстро растут: надел один-два раза и все – уже мало.

Бытовую химию покупаем за «детские» и те деньги, которые нам дают родители. И тут обязательно обращаем внимание на акции.

Последний отдых был два года назад

Выходные проводим дома или ездим в гости к родителям. На походы в кафе, кино или к друзьям денег не хватает.

Последний раз отдыхали в Украине на Черном море два года назад – до рождения ребенка. Когда получится поехать в следующий раз, даже не представляю, потому что отложить что-то не получается.