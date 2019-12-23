закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 23:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Стать миллионером в 5 лет: Forbes назвал самых успешных видеоблогеров года

1
  • 23.12.2019, 21:06
  • 1,238
Стать миллионером в 5 лет: Forbes назвал самых успешных видеоблогеров года
Назван самый высокооплачиваемый блогер 2019 года - ему 8 лет / Youtube / Ryan's World

Один из блогеров начал карьеру, когда ему было всего три года.

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube по итогам 2019 года. В первую тройку вошли восьмилетний мальчик Райан Каджи и пятилетняя девочка Анастасия Радзинская – их годовой доход исчисляется десятками миллионов долларов, пишет unian.net.

Самым успешным блогером на YouTube в 2019 году стал восьмилетний Райан Каджи – его годовой доход составил 26 миллионов долларов.

Карьера Райана началась, когда ему было всего три года. На канал мальчика выкладывались видео с распаковкой новых игрушек. Со временем на его каналах начали выкладывать видео, где он играет с друзьями и проводит веселые эксперименты. За пределами YouTube у Райана есть собственная линейка игрушек и одежды, шоу на Nickelodeon и контракт с Hulu.

Второе место у канала Dude Perfect, его доход составил 20 миллионов долларов. На канале пятеро друзей (Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони) занимаются спортом и выполняют различные трюки. Они также запустили на Nickelodeon собственное шоу.

Третье место – у пятилетней девочки Анастасии Радзинской, за год она заработала 18 миллионов долларов. Ее видео, где она наряжается в платья и играет с отцом, публикуются на нескольких каналах на семи языках. С маленькой блогершой сотрудничают крупные бренды Legoland и Dannon.

Самый популярный видеоблогер в мире Феликс Чельберг (PewDiePie) занял в рейтинге седьмое место с доходом в $13 млн.

Полный список самых высокооплачиваемых блогеров YouTube этого года выглядит так.

Райан Каджи — 23 млн подписчиков, $26 млн за год.

Dude Perfect — 47,7 млн подписчиков, $20 млн за год.

Анастасия Радзинская — 107 млн подписчиков, $18 млн за год.

Rhett and Link — 4,56 млн подписчиков, $17,5 млн за год.

Джеффри Стар — 16,8 млн подписчиков, $17 млн за год.

Preston — 10,9 млн подписчиков, $14 млн за год.

PewDiePie — 102 млн подписчиков, $13 млн за год.

Markiplier — 24,6 млн подписчиков, $13 млн за год.

DanTDM — 22,2 млн подписчиков, $12 млн за год.

VanossGaming — 24,8 млн подписчиков, $11,5 млн за год.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип