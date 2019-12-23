Новогодняя ярмарка тщеславия Телеграм-канал «СерпомПо»

23.12.2019, 21:11

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Пока каждый пятый россиянин покупает новогодние подарки в кредит, власти ни в чем себе не отказывают.

До Нового года – 8 дней. И каждый пятый россиянин, как выяснил Райффайзенбанк, купит новогодние подарки в кредит. Явно не от хорошей жизни, потому что 2/3 планируют уложиться в сумму в 10 тыс. руб. ($160). Американцы в среднем тратят $600-800. Но в России и на школьные тетрадки кредиты берут, не то, что на подарки под елочку.

А вот власти в праздники ни в чем не отказывают. Не себе – людям! Задает тон, как всегда, Москва. Сильно сэкономив в 2018-м (всего 972 млн руб. по сравнению с 1,5 млрд в 2017 и 3 млрд в 2016-м ), в этом году столица потратит на катки, иллюминацию и прочие фейерверки побольше – 1,157 млрд.

На втором-третьем местах традиционно Питер и Казань, немного увеличившие свои траты по сравнению с 2018 годом. (337 млн и 106 млн соответственно).

Зато в новогодней ярмарке тщеславия каждый год - новые участники. В 2018 году Красноярск щегольнул елкой почти за 62 млн рублей, в этом – Казань за 42 млн. А власти Башкирии готовы потратить на новогодние украшения аж 270 млн руб. По уверению журналистов, главный башкирский начальник Хабиров, позавидовав прошлогоднему новогоднему шику-блеску соседей, велел отыграться. И в этом году богато нарядили не только Уфу, но еще 8 городов. Пусть главная уфимская елка стоит вдвое дешевле казанской – всего 21 млн, зато дороже кемеровской (18 млн). Да и в других башкирских городах народ осчастливили пиксельными елками ценой от 7,5 до 14,5 млн рублей за штуку. Пиксели, правда, стали гаснуть от легкого морозца задолго до праздника.

Но нью-йоркский Рокфеллер-центр с его знаменитой елкой, все равно должен лопнуть от зависти. Ведь его живая 23-метровая ель даже c 450-килограммовой 70-конечной звездой из кристаллов Swarovski стоит всего-то около $75 тыс. (4,6 млн руб), что дешевле самой скромной башкирской пиксельной.

Одно гложет. Россияне все равно не самые крутые. В Испании в Kempinski Hotel Bahia близ курортной Марбельи поставили елку за 15 млн долларов с игрушками, украшенными настоящими бриллиантами!

А у них все московское "Путешествие в Рождество" всего на пару миллионов баксов дороже стоит!

Обидно, да?

21-метровую рождественскую ель на Трафальгарской площади в Лондоне, которую традиционно с 1947 года преподносит в дар британцам Норвегия, в этом году недовольные горожане критиковали за "анемичность , анорексичность, унылость и облезлость".

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