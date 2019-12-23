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В Познани прошла акция против «интеграции» Беларуси с Россией

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  • 23.12.2019, 21:29
В Познани прошла акция против «интеграции» Беларуси с Россией

Ее участники обратились к польскому правительству.

В субботу, 21 декабря, в Познани состоялась очередная акция в защиту Беларуси. Целью акции было выразить протест против углубленной «интеграции» Беларуси с Россией, пишет «Новы час».

Акцию организовал Евгений Дудкин, заместитель председателя Молодых христианских демократов. Он организует в Познани также молитвы за Беларусь.

Участники акции выразили согласие с осуждением «интеграции» в резолюции Независимости и призвали руководство Польши ввести за нее соответствующие санкции. Резолюция будет выслана Сейму Польши и местным депутатам в польских городах.


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