В Познани прошла акция против «интеграции» Беларуси с Россией 1 23.12.2019, 21:29

Ее участники обратились к польскому правительству.

В субботу, 21 декабря, в Познани состоялась очередная акция в защиту Беларуси. Целью акции было выразить протест против углубленной «интеграции» Беларуси с Россией, пишет «Новы час».

Акцию организовал Евгений Дудкин, заместитель председателя Молодых христианских демократов. Он организует в Познани также молитвы за Беларусь.

Участники акции выразили согласие с осуждением «интеграции» в резолюции Независимости и призвали руководство Польши ввести за нее соответствующие санкции. Резолюция будет выслана Сейму Польши и местным депутатам в польских городах.