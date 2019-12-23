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Благодаря поддержке Еврокомиссии в Европе стали производить больше меда

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  • 23.12.2019, 21:56
Благодаря поддержке Еврокомиссии в Европе стали производить больше меда
Иллюстрационное фото

Евросоюз занимает второе место в мире по производству меда.

В ЕС стали производить на 16% больше меда, чем в 2014 году, сообщается в докладе Еврокомиссии. Это связано с поддержкой пасечников, в том числе в рамках общеевропейской программы развития сельского хозяйства, пишет euro-pulse.ru.

Сегодня Евросоюз производит 280 тонн меда в год и занимает второе место в мире по этому показателю после Китая (где производится 550 тонн в год).

За последние 3 года Евросоюз выделил 36 миллионов евро на поддержку пчеловодства, а страны-члены удвоили эту сумму. Благодаря этой поддержке пасеки получили новое оборудование, были созданы новые объединения пасечников, члены которых обмениваются опытом, проводят курсы для начинающих пчеловодов и отстаивают свои интересы. Кроме того, около 7% бюджета было направлено на изучение пчел.

В 2020-2022 годах поддержку планируют увеличить на 10%, причем особое внимание уделят исследованиям и созданию лучших условий для жизни пчел.

В этом году жители Евросоюза выступили с гражданской инициативой «Спасите пчел!». Главное требование заключалось в том, чтобы развитие сельского хозяйства не наносило урон биоразнообразию, в том числе пчелам. Среди мер – снижение использования пестицидов, посадка цветов в городах, более тщательный контроль сточных вод. Эти требования теперь учитываются в новых нормах и программах развития сельского хозяйства в ЕС.


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