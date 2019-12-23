Фантастические технологии, ставшие повседневными в 2010-ых 23.12.2019, 22:12

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Уходящее десятилетие принесло устройства, которые изменили жизнь многих людей по всей планете.

От планшетов и дронов до "умных" гаджетов и беспилотных электрокаров - уходящее десятилетие принесло широкий выбор устройств, еще вчера казавшиеся чем-то из области фантастики, изменили жизнь многих людей по всей планете. Корреспондент.net рассказывает подробности.

iPad от Apple, 2010

фото: EPA

Apple произвела новый культурный сдвиг и задала эталон в области персональных компьютеров, выпустив планшеты iPad, которые до этого фигурировали только в научно-фантастическим фильмах. Подобные девайсы уже были, но громоздкие и слабые в технологическом плане.

Tesla Model S, 2012

фото: EPA

Электрический седан Model S от компании Tesla изменил траекторию автомобильной промышленности, вынудив производителей принять аккумуляторное будущее вместо бензинового настоящего, и доказал, что электрокары могут быть крутыми: с красивым дизайном и широкими функциями, в том числе, ПО с автопилотом, которое регулярно обновляется.

Мини-компьютер Raspberry Pi, 2012

фото: Wired

Этот миниатюрный компьютер на Linux, изначально разработанный британцами как бюджетная система для обучения информатике, получил более широкое применение и известность. Всего за первых пять лет было продано более 12,5 миллионов устройств Raspberry Pi.

Он состоит всего из одной платы размером примерно с банковскую карту. Инженеры-любители с помощью Raspberry Pi могут создать у себя дома метеостанции, "умные" колонки, роботов, игровые ретро-приставки, облачные серверы и многое другое.

Google Chromecast, 2013

фото: Google

Этот пятидолларовый цифровой медиаплеер значительно упросил передачу медиафайлов с ноутбука или смартфона на телеэкран, чем немало популяризировал саму идею потокового видео или стриминга.

Chromecast работает на упрощенной версии Chrome OS. Обновления операционной системы загружаются автоматически, без предварительного уведомления. Для передачи медиа-контента Chromecast использует протокол DIAL, разработанный совместными усилиями компаний Netflix и YouTube.

Дрон Phantom от DJI, 2013

фото: EPA

Стремление компании упростить управление дронами до максимума и снизить их стоимость сделало Phanton идеальным выбором для начинающих пилотов и удобным инструментом аэрофотосъемки.

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Echo от Amazon, 2014

фото: EPA

Голосовой помощник Алекса, встроенный в устройства Echo и другие гаджеты, идеально подошло для управления "умным" домом, воспроизведения мультимедиа или быстрого общения с другими людьми.

Apple Watch Series 4, 2015

фото: EPA

Apple вновь задала эталон для других производителей, выпустив "умные" часы, которые стали не только модным гаджетом, но и помощником в поддержании здоровья.

Apple AirPods, 2016

фото: EPA

Несмотря на засилье шуток и мемов о классовым сознании и потребительстве вокруг всего, что выпускает Apple, компания задала новый золотой стандарт, в этот раз, беспроводных наушников.