Новая стратегия 1 Сергей Постоловский

23.12.2019, 22:28

Увы, враг не меняется, потому что всегда остается врагом.

20 декабря компании Нафтогаз и Газпром подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований. На этой неделе обещают подписать сам договор. Не будем вдаваться в тонкости и подробности данного договора. Скажем лишь, что следующие 5 лет российский газ будет идти через украинскую ГТС в направлении юга и центра Европы. Кроме того, Россия выплатит Украине почти 3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Все другие претензии со стороны Украины к России в энергетической сфере на данном этапе нивелируются.

Подписание протокола в газовой сфере можно назвать первым действенным шагом Путина на пути от гибридной войны к гибридному миру. Этот шаг разрешает Кремлю реализовать и другие тактики, которые по своей форме отрицают агрессию и войну, но по сути следуют давно определенной Москвой стратегии по отношению к Украине.

Встреча в нормандском формате показала, что президент Украины Владимир Зеленский готов к диалогу и новым договоренностям. Но также президент Украины дал четко понять, что полное отрицание Москвой национальных интересов государства не даст положительного результата в отношении вопроса реинтеграции Донбасса.

Возвращаясь немного назад, к началу лета уходящего года, когда Владимир Зеленский только занял пост президента Украины и публично заявил о стратегии мира, Кремль, шаг за шагом, начал вводить в дискурс тему энергетики. Россия понимает, что явно агрессивная риторика по отношению к человеку, который заявляет о желании мира, не даст результата. Да и вообще, открытая агрессия, тем более полномасштабная война сегодня не принесет Кремлю того, что он себе наметил по отношению к Украине. Поэтому концепция гибридной войны трансформируется в концепцию гибридного мира.

Гибридный мир предусматривает завоевание Украины Россией иными, нежели военные, способами и действиями. Первую скрипку здесь будет играть энергетика и экономика. Поэтому, в 2020 году можно ожидать усилий Москвы касательно точечного возобновления торговых и экономических отношений с Украиной. Расчет прост — наладить торговлю, заключить договоры между компаниями и предприятиями, ввести дополнительные преференции для тех украинцев, которые работают в РФ, дабы наглядно продемонстрировать желание России вернуть все так, как это было до 2013 года.

В то же самое время можно говорить и об активизации России в информационном, смысловом и культурном направлении. Так, мы видим непростую и рисковую ситуацию, которая сложилась на книжном рынке Украины. Если в 2018 году из РФ в Украину было завезено на 77% меньше книг, чем в 2013 году, то сегодня ситуация имеет все шансы кардинально измениться. В Украине начали открываться филиалы российских книгоиздательств (например, Альпина Паблишер, которая принадлежит одному из ведущих игроков книгоиздательского рынка РФ Альпине). Также не утихает скандал с интернет-магазином Якабу, который начал продавать широкий ассортимент российских книг. И если кому-то кажется, что книга не имеет значение, потому как украинцы, в принципе, нация телевизора, а не книги, тот очень сильно ошибается.

Риск гибридного мира состоит в том, что без крови Путин навязывает украинцам свою повестку дня. Они не могут полностью отрицать того, что уже в следующем году он заставит Украину в полной мере возобновить торгово-экономические отношения с ОРДЛО, а после — вместе оплатить восстановление Донбасса и сесть за стол переговоров с властью оккупантов.

Как бы там ни было, но гибридный мир еще более опасен для Украины, нежели гибридная война. Война понятна и всегда виден агрессор, враг. Но когда этот агрессор надевает маску лицедея и потенциального партнера, многие, к сожалению, готовы поверить в то, что враг изменился. Увы, враг не меняется, потому что всегда остается врагом.

Сергей Постоловский, «Новое время»