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Какой будет погода на католическое Рождество

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  • 23.12.2019, 22:35
Какой будет погода на католическое Рождество

Синоптики сделали прогноз.

24 декабря погодные условия будут определять малоподвижные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Преобладание облачной погоды, пишет pogoda.by.

На большей части территории пройдут дожди, по юго-западу в отдельных районах сильные дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +5..+10°С.

25 декабря территория страны будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь, местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток +1..+7°С.

26 декабря скажется влияние фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+6°С, ночью при прояснениях до -2°С.


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