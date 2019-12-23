В Минске вспыхнул пожар на территории посольства России 23.12.2019, 23:08

Посольство России в Минске

Архивное фото

Фото попали в соцсети.

На территории российского посольства в Минске вечером 23 декабря случился пожар. Фотографии с места происшествия опубликовал телеграмм-канал NEXTA.

На снимке за зданием посольства, но на огороженной территории дипмиссии, виден яркий огонь, который внешне напоминает брошенные файеры.

По официальной версии, горит проводка, сообщает NEXTA.

Отметим, что 23 декабря в посольстве проводился прием по случаю 20-летия подписания договора о создании «союзного государства» Беларуси и России.