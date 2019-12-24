В чем главные подводные камни налогового маневра для водителей? 1 24.12.2019, 8:24

Власти могут компенсировать нефтяные потери за счет автовладельцев.

Цена нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года.

Как это отразится на работе НПЗ и на цене бензина для белорусских потребителей?

На вопросы Charter97.org отвечает экономический обозреватель Татьяна Маненок.

- С чем связан такой рост цен на сырье для белорусских НПЗ и как вы оцениваете эти цифры?

- Цена на нефть для белорусских заводов растет прежде всего в связи с проведением налогового маневра в России.

При цене нефти в 60 долларов за баррель, цена нефти для белорусских заводов повысится в следующем году еще на 17,7 доллара за тонну. Это — эффект налогового маневра.

Кроме того, в эти цифры, 34%, входит и курсовая разница: ведь нефть белорусские заводы покупают за доллары. То есть, надо еще оценить валютный эффект — насколько там изменилась ситуация и что будет в 2020 году.

Я считаю, что оценки Белнефтехима верные: действительно, по сравнению с 2018 годом стоимость нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов резко повысилась.

- На встрече в Санкт-Петербурге Путин и Лукашенко не договорились по вопросам нефти, в том числе по компенсации налого-вого маневра в РФ. Как это может сказаться на работе белорусских НПЗ?

- Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко еще до этой встречи заявил, что рассчитывать на какую-то компенсацию налогового маневра в 2020 году не приходится. На переговорах с российской стороной была озвучена сумма этой компенсации — порядка 1,5 миллиарда долларов.

Так вот, рассчитывать на нее Белорусские нефтеперерабатывающие заводы смогут при условии унификации налогового законодательства Российской Федерации и Беларуси.

По словам российской стороны, еще до встречи в Санкт-Петербурге были очерчены рамочные сроки этой «унификации» — после 2022 года. Поэтому можно сказать, что белорусские НПЗ фактически остались без компенсации последствий налогового маневра.

В этой ситуации также стоит вспомнить жесткие заявления российской стороны: и премьера РФ Александра Новака, и, особенно, слова Путина, сказанные на пресс-конферен-ции как раз накануне петербургской встречи — о том, что «давать какие-то дополнительные бонусы Беларуси без завершения «интеграции в рамках союзного государства» нецелесообразно и преждевременно».

Поэтому рассчитывать получить какие-то дополнительные энергетические бонусы, действительно, не стоит, поскольку не завершилось ни согласование, ни подписание всех этих «интеграционных карт».

- Почему тогда некоторые российские СМИ сообщили, что Минск и Москва якобы «договорились о компенсации за налоговый маневр»?

- Это не так. Как было четко и неоднократно заявлено стороной российской, на следующий год никакой компенсации не будет — и вообще не будет, пока не произойдет «унификации налогового законодательства».

Кроме того, давайте обратимся к принятому на следующий год белорусскому бюджету: в нем никакая компенсация не предусмотрена. То есть, бюджет формировался с условием отсутствия этих денег на 2020 год.

- Как все это может сказаться на цене бензина для белорусских водителей?

- «Белнефтехим» заявил, что сохранит прежнюю стратегию изменения цен на внутреннем рынке: поэтапное изменение «на копейку». Все понимают, что этот вопрос очень чувствительный для белорусского потребителя. Это фактор, который может подстегнуть инфляцию в стране, отразиться на ценах и на другие товары.

Поэтому, я полагаю, как регулятор, так и правительство страны будет действовать очень осторожно. Тем более — в условиях предвыборной кампании в Беларуси в 2020 году.

- Но ведь рост цены нефти для НПЗ на 34% — довольно высокий показатель. Кому-то ведь придется расплачиваться, чтобы закрыть эту «дыру»?

- Сейчас это бремя ложится на автозаправочные станции, поскольку повышение акцизов на бензин переложили именно на них, и они несут на себе основную нагрузку. Автозаправочный бизнес стал фактически нерентабельным и держится только за счет сопутствующих направлений. Но прибыли уже не хватает уже для того, чтобы инвестировать развитие автозаправочных станций в Беларуси.

Но и простые потребители должны помнить, что если мы выйдем на мировые цены на нефть (а это уже заявлялось после начала налогового маневра при условии отсутствия ка-кой-либо компенсации со стороны России), то надо будет готовиться к тому, что и им придется ощутить на себе последствия.

Посмотрите, какие цены на автомобильное топливо в Украине. Ситуация у нас схожая: Украина тоже практически не имеет своей нефти. Надо думать, что со временам и у нас может быть такая же ситуация с ценами на бензин. Будет возможность у бюджета и дальше сдерживать — будут относительно щадящие цены, хотя их постепенное повышение будет неизбежным.