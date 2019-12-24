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CША изящно «умыли» российских партнеров

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  • Эль Мюрид
  • 24.12.2019, 8:45
  • 2,177
CША изящно «умыли» российских партнеров

Это даже не щелчок по носу, а ленивый пинок под зад.

Кремль пообещал ответить на санкции США против "Северного потока-2". Правда, как именно - это пока неизвестно. "Мы сейчас разберемся как следует и накажем кого попало".

Наверное, ответ будет не менее грозным, чем могучий удар по Турции после сбитого российского самолета. Правда, с США мы торгуем не так чтобы очень, но найти какой-нибудь товар, который будет объявлен запретным, можно - те же айфоны, например. Ну а чего - у нас же есть свои собственные отечественные йотафоны, их даже президенту дарили вроде бы. Будем переходить на них. Если найдем, где же их продают.

Мы прекрасно понимаем, что отвечать нечем - колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее - рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы". Теперь сроки строительства (не пуска, а именно строительства) СП-2 сдвигаются на неопределенное время. Может, на месяц, может - на полгода. Может - и на год. Теперь мало найти подрядчика, который совершит самоубийство, подвергнув себя американским санкциям в добровольном порядке, так еще нужно будет согласовывать судно, прокладывающее трубу, с датчанами - согласованы-то были суда швейцарской фирмы, а к новым могут быть предъявлены и новые требования.

Это даже не щелчок по носу, а ленивый пинок под зад.

Эль Мюрид, "Главред"


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