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Вакарчук ездил в Минск на новогодний корпоратив

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  • 24.12.2019, 8:46
Вакарчук ездил в Минск на новогодний корпоратив
Вячеслав Вакарчук
Фото с сайта podrobnosti.ua

В украинской партии «Голос» заявили, что закон не запрещает их лидеру заниматься музыкой.

Лидер украинской группы "Океан Эльзы", он же руководитель партии "Голос" Святослав Вакарчук в прошлую субботу ездил в Минск, где выступил с концертом на новогодним корпоративе. Об этом сообщила пресс-служба партии, реагируя на слухи о таком вояже своего лидера, пишет liga.net.

"Да, 21 декабря, Океан Эльзы действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании", - пишут в Голосе.

По некоторым данным, лидер украинской партии приезжал по приглашению компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.


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