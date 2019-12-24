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В России провели учения по изоляции интернета

  • 24.12.2019, 8:58
В России провели учения по изоляции интернета

Все объекты тестировали в режиме Рунета.

России провели многодневные учения по изоляции интернета в Москве, Ростове и Владимире и других городах. В течение 16-17 декабря от Всемирной Сети отключали, в частности, объекты энергетической сферы, они работали только в Рунете.

Об этом сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ, руководитель учений Алексей Соколов, который назвал эти учения успешными. Об этом пишут "Ведомости". "Сегодня мы отрабатываем угрозы в электроэнергетической сфере. Мы планируем, что у нас будут подобного рода учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других ", - сказал Соколов.

В Минкомсвязи добавили, что учения "имеют исследовательский характер" и что обычные пользователи ничего не заметят, поскольку "отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах". В РФ приняли соответствующий закон на случай изоляции Рунета. Подобные учения, согласно постановлению правительства, будут проходить не реже, чем раз в год.


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