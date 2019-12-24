закрыть
24 декабря 2019, вторник, 9:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые: Атеистам доверяют меньше, чем верующим

5
  • 24.12.2019, 9:04
Ученые: Атеистам доверяют меньше, чем верующим
Фото: lipetskmedia.ru

Им зачастую приписывают дурные характеристики.

Некоторые психологи объясняют эти предрассудки тем, что атеисты напоминают верующим о неизбежности смерти, пишет «Нож».

Как выяснили американские ученые, атеистов подозревают еще и в неумении хранить верность одному партнеру. Исследователи попросили 336 человек поучаствовать в онлайн-эксперименте.

Им предложили сравнить два случайно подобранных профиля из дейтинг-приложения. Профили отличались только уточнением — религиозный человек на фото или атеист. Опрошенные отметили, что атеисты кажутся им менее романтичными и вовлеченными в отношения.

В следующем эксперименте приняли участие 445 человек. Им показали всё те же профили, но с дополнительной информацией: у одних было написано «хочет создать семью», у других — «хочет развлечься».

Тогда участники опроса обратили больше внимание на цель знакомства. Верующие и неверующие люди, которые искали партнера для серьезных отношений, вызывали больше доверия, чем «легкомысленные» кандидаты.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип