Экс-глава «Амкодора»: Переломить ситуацию может замена Лукашенко 24.12.2019, 9:20

Фото: sagittarius.com.ua

В стране давно пора менять экономическую политику.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии udf.by отметил, что уходящий год для белорусской экономики был «все же больше плохим».

«Если коротко: год стагнации. В промышленности никаких успехов я не вижу. Малый бизнес потихоньку сокращается. Трудности по всем фронтам», – сказал Шлындиков.

По его мнению, не стоит ожидать успехов в экономике и в следующем году – Беларусь ожидает очередной год стагнации. Важные причины этого заключаются в сокращении субсидий со стороны России.

При этом ситуация может еще более усугубиться, если для Беларуси поднимут цены на нефть и газ (контракт на следующий год до сих пор не подписан) и поставят новые преграды для отечественных товаров на рынке соседней страны.

«В стране давно пора менять экономическую политику, чтобы переломить ситуацию к лучшему. Но боюсь, без замены Александра Григорьевича это невозможно», – отметил Шлындиков.