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Экс-глава «Амкодора»: Переломить ситуацию может замена Лукашенко

  • 24.12.2019, 9:20
Экс-глава «Амкодора»: Переломить ситуацию может замена Лукашенко
Фото: sagittarius.com.ua

В стране давно пора менять экономическую политику.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии udf.by отметил, что уходящий год для белорусской экономики был «все же больше плохим».

«Если коротко: год стагнации. В промышленности никаких успехов я не вижу. Малый бизнес потихоньку сокращается. Трудности по всем фронтам», – сказал Шлындиков.

По его мнению, не стоит ожидать успехов в экономике и в следующем году – Беларусь ожидает очередной год стагнации. Важные причины этого заключаются в сокращении субсидий со стороны России.

При этом ситуация может еще более усугубиться, если для Беларуси поднимут цены на нефть и газ (контракт на следующий год до сих пор не подписан) и поставят новые преграды для отечественных товаров на рынке соседней страны.

«В стране давно пора менять экономическую политику, чтобы переломить ситуацию к лучшему. Но боюсь, без замены Александра Григорьевича это невозможно», – отметил Шлындиков.


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