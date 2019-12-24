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В Сирии была атакована российская авиабаза

  • 24.12.2019, 9:24
В Сирии была атакована российская авиабаза

Атака была совершена с наступлением темноты.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс».

«22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», – сказал он на брифинге в понедельник.

«В 23:02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛО, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», – отметил Боренков.

Бойцы каких вооруженных формирований пытались атаковать авиабазу, не уточняется.


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