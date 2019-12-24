В Сирии была атакована российская авиабаза
- 24.12.2019, 9:24
Атака была совершена с наступлением темноты.
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс».
«22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», – сказал он на брифинге в понедельник.
«В 23:02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛО, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», – отметил Боренков.
Бойцы каких вооруженных формирований пытались атаковать авиабазу, не уточняется.