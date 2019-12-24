Как изменилась жизнь белорусских автомобилистов за десять лет? 4 24.12.2019, 9:39

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Растаможка, госпошлина, BelToll.

Десять лет назад выбор новых автомобилей в Беларуси был в разы больше сегодняшнего, но покупали мы их реже. За десятилетие бензин многократно подорожал, но стал доступнее. За эти годы белорусы узнали, что такое электромобили, взрослые мужики начали ездить на самокатах не реже детей, а аренда машины превратилась из свадебной услуги в повседневный сервис. Onliner с компанией Samsung мы продолжаем проект «Десятилетие» и сегодня вспоминаем, что пережило автомобильное сообщество страны за 10 лет. Готовьте платки вытирать слезы ностальгии!

Телефоны, регистраторы и реакция в интернете изменили поведение водителей

Как ни крути, но неадекватных и агрессивных водителей стало меньше. По крайней мере, они стали сдержаннее. Многим наверняка кажется, что 10 лет назад автомобилистов с вызывающим поведением не было вовсе, но их скорее просто «не было видно». Ведь не было такого количества регистраторов, смартфонов и писем на Onliner. Сегодня чрезмерно энергичные водители понимают, что вокруг слишком много камер, и, проявив чуть больше агрессии, чем принято в обществе, можно стать «героем» на всю страну, а то и получить наказание.

За 10 лет на страницах Onliner «родились» десятки локальных мемов, некоторые до сих пор всплывают в комментариях. Чего только стоит водитель Mitsubishi Pajero, который в апреле 2015 года припарковался с нарушением, а на замечание прохожего лишь развел в стороны руки, надолго став символом всех криво припарковавшихся автомобилистов. Среди других «прославившихся» можно отметить Охотника, Сашу 63, нетерпеливого водителя Jaguar XJ и владельца Mercedes ML, который грубо нарушил правила и еще пытался вернуть свою репутацию через суд.

Эти случаи для многих стали примерами, и сегодня все меньше и меньше водителей выплескивают свой негатив в общественных местах. И хотя о полном искоренении агрессии на дорогах речи пока не идет, фраза «я тебя на Онлайнер отправлю» останавливает многих конфликтных персонажей.

Снижение аварийности

Есть положительные сдвиги и в количестве серьезных ДТП. В 2018 году аварийность в Минске снизилась до исторических значений: при увеличении числа автомобилей (в расчете на тысячу жителей) в авариях погибло 28 человек. Для сравнения, в 2006-м этот показатель для столицы составлял 128 человек. Количество автомобильных происшествий с серьезными последствиями сокращается год от года по всей стране.

Снижение аварийности во многом было достигнуто благодаря применению инфраструктурных решений, в частности мер по успокоению движения, установке светофоров, «спящих полицейских», островков безопасности и пр. На данный момент в Беларуси действует концепция «Добрая дорога», которая выросла из городской программы в Минске. В экспертной среде постоянно ведутся разговоры об оценке стоимости жизни белоруса, чтобы аргументированно обосновывать необходимость инвестиций в дорожную инфраструктуру.

За минувшее десятилетие в стране были приняты беспрецедентные меры для предотвращения вождения в пьяном виде. В частности, за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в течение года у нас предусмотрена конфискация машины. Это сработало — количество «пьяных» происшествий удалось снизить, говорят эксперты.

Сегодня Минск по показателям безопасности сопоставим с Берлином, Веной, Прагой, Стокгольмом. Но при общей положительной динамике нам еще есть над чем работать. Например, в прошлом году ГАИ отметила резкий рост числа погибших нетрезвых пешеходов. Это наблюдается по всей стране. Подобные происшествия часто фиксируются в темное время суток, причем на оживленных магистралях.

Также эксперты акцентируют внимание на ДТП с участием детей. Такие аварии чаще всего случаются на пешеходных переходах, расположенных на магистралях районного уровня. Получается, инфраструктура, созданная специально для пересечения проезжей части, далека от идеальной.

Летом 2010 года в Беларуси разрешили оформлять так называемый европротокол, который позволяет участникам мелких ДТП разъехаться без вызова ГАИ. Штука удобная — из-за двух поцарапанных бамперов теперь не нужно стопорить крупный проспект. Да и сумму недавно увеличили до 800 евро. Скорей бы европротокол стал нормой для всех происшествий без пострадавших. К сожалению, пока еще хватает страховых нюансов, вынуждающих автомобилистов, попавших в аварию, дожидаться сотрудников ГАИ.

Топливо подорожало и стало... доступнее

За историю автомобильного Onliner цены на топливо менялись почти 90 раз. В основном оно дорожало, хотя были случаи, когда прайс откатывался назад (причем однажды на добрые 20%). Здесь невольно вспоминаешь славную акцию «Стоп-бензин». Когда Auto. Onliner только начинал свою работу, 95-й стоил в стране 3240 рублей за литр. На сегодняшние деньги это было бы 32 копейки. Но не спешите настраивать машину времени на август 2010 года. Средняя зарплата по стране тогда была 1 286 000 рублей (128 рублей 60 копеек).

Иными словами, за среднюю получку можно было купить 397 литров 95-го бензина. Сегодня за литр данного топлива просят 1,73 рубля, и за актуальную среднюю зарплату (981 рубль) можно купить уже 567 литров АИ-95. Если хотите, можем перевести в доллары. В конце лета 2010-го выбранное нами топливо стоило 1,09 доллара за литр, сегодня — 0,83 доллара. Как ни крути, бензин после всех своих подорожаний стал доступнее для населения. Экономическое чудо, не иначе!

Изменение цен на автомобили

Не остались на месте и цены на автомобили. Сегодня в это трудно поверить, но Ford Focus третьего поколения стоил в Минске от 20,9 тысячи долларов, а за Volkswagen Jetta в предыдущей будке просили минимум (уберите детей от экрана) $25 750! О новом седане за 10 тысяч долларов по курсу тогда можно было только мечтать. Популярный Volkswagen Polo Sedan после дебюта в нашей стране стоил порядка 15 тысяч долларов в самой простой комплектации — с «веслами» и россыпью заглушек на передней панели.

После крутого пике российского рубля цены на некоторые новые модели упали вдвое. За последние годы прайс-листы слегка скорректировали, но до уровня 2010 года дилеры так и не добрались. Стоит ли говорить, что новые машины стали для белорусов намного доступнее, чем 10 лет назад?

Растаможка, госпошлина, BelToll

Наиболее печальной новостью для автомобильного рынка Беларуси за минувшее десятилетие стало повышение пошлин на ввозимые из-за границы машины. В первую очередь это осушило ручей добротной бэушки из Европы и США. Говорят, некоторые перегонщики от безделья спились. Другие продолжают гонять в страну автомобили, но выбор теперь невелик: в основном трехлетки с малообъемным движком. Без слез на перечень доступных по новым правилам транспортных средств и не посмотришь.

Все эти политико-экономические метаморфозы не оставили нам выбора и среди новых машин. Буквально все непремиальные бренды на нашем рынке урезали свои модельные ряды, отказавшись от европейских моделей. И теперь даже если вы готовы заплатить цену Renault Arkana за более современный и классный Renault Clio, вы не можете этого сделать. Пуповина с Западом перерезана. Теперь наш рынок — отросток российского, со всеми вытекающими. Зато в Варшаву теперь можно ездить как на автомобильную выставку — другого способа полюбоваться мировыми новинками у нас нет, даже «Моторшоу» похоронили. Да и что на нем показывать? На парковке «Короны» выбор машин больше, чем у дилеров.

Ситуацию слегка оживил указ, предоставляющий льготы инвалидам и многодетным семьям. Теперь некоторым слоям населения можно пригонять буквально любые автомобили. Хоть Ford Mustang. А что, хорошая семейная машина.

Еще одним не самым приятным событием стал ввод госпошлины, которую в самом начале 2014 года привязали к ТО. Это вызвало волну отказов от прохождения техосмотра среди белорусских автолюбителей. В карман владельцам машин (в том числе из других стран) залезли и с помощью системы платных дорог BelToll. Оплачивать проезд по основным магистралям Беларуси обязаны владельцы всех транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны. Автолюбители из стран — членов ЕАЭС могут путешествовать по Беларуси без оплаты проезда (речь о легковых авто массой менее 3,5 тонны).

Появление электромобилей

Ожидаемо не обошла стороной Беларусь и тенденция к распространению электромобилей. В апреле 2014-го Onliner поставил на учет первую в стране Tesla Model S. Незадолго до этого в Минске зарегистрировали дебютный Nissan Leaf. Сегодня по Беларуси бесшумно перемещается в пространстве несколько сотен электромобилей, а количество общественных зарядных станций уже не сосчитаешь по пальцам рук и ног. Минувшее десятилетие стало поворотным для автомобильного мира — популярность электрокаров во всем мире начала резко расти, что коснулось и нашей страны.

Самокаты, моноколеса и прочие сигвеи

В 2010-м увидеть трезвого взрослого человека на самокате не представлялось возможным. Но за 10 лет многое изменилось: 30-летние мужики сейчас чаще передвигаются по Минску на самокатах, чем дети. Летом 2019-го в столице заработал кикшеринг. Аренда электросамокатов, если по-человечески. Эту моду, похоже, не остановить, и в ближайшие годы самокатчиков в городе станет еще больше. Люди, часто бывающие в Москве и Западной Европе, радуются, что Минск не отстает от остального мира. Но хватает и недовольных — уж больно быстро эти самокаты носятся по тротуарам. А ведь есть еще моноколеса, электроскутеры, сигвеи, лонгборды... Навести порядок с электротранспортом не может даже ГАИ.