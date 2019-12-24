В России разбился истребитель пятого поколения

В России разбился истребитель пятого поколения37
- 24.12.2019, 9:50
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Пилот катапультировался.
Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение в Хабаровском крае России, сообщает РИА "Новости".
Истребитель принадлежит заводу-изготовителю. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. Состояние пилота не уточняется.
По его словам, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома "Дземги". Самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.
Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования.
"Произошла авария, пилот успел катапультироваться", — подтвердил изданию представитель правительства края.
Справка: В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, боевой машине присвоили заводской индекс Т-50.