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В России разбился истребитель пятого поколения

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  • 24.12.2019, 9:50
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В России разбился истребитель пятого поколения
Фото: wikipedia.org

Пилот катапультировался.

Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение в Хабаровском крае России, сообщает РИА "Новости".

Истребитель принадлежит заводу-изготовителю. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. Состояние пилота не уточняется.

По его словам, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома "Дземги". Самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.

Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования.

"Произошла авария, пилот успел катапультироваться", — подтвердил изданию представитель правительства края.

Справка: В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, боевой машине присвоили заводской индекс Т-50.


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