Зимние каникулы у белорусских школьников продлятся 19 дней 5 24.12.2019, 10:00

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На занятия учащимся нужно будет выходить только 13 января.

Зимние каникулы у белорусских школьников продлятся 19 дней. Официально они начинаются 26 декабря, а на самом деле уже 25-го, на католическое Рождество, которое является выходным днем. На занятия ребятам нужно будет выходить только 13 января, информирует minsknews.by.

В прошлом году зимние каникулы были короткие — с 24 декабря (а на самом деле с воскресенья, 23-го) до 7 января.

Синоптики обещают, что в конце недели в Беларуси наконец установится зимняя погода — будет минусовая температура, прогнозируется снег.