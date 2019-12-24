закрыть
24 декабря 2019, вторник, 12:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В восьми бывших французских колониях будет изменена валюта

  • 24.12.2019, 10:07
  • 1,614
В восьми бывших французских колониях будет изменена валюта
Фото: depositphotos

В 2020 году Франция перестанет поддерживать Западноафриканский франк.

Об этом сообщает RFI.

"Президент Кот-д'Ивуара Аласана Уаттара объявил о завершении существования совместной региональной валюты восьми стран в Западной Африке, которую поддерживает Франция. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрона объявил в Абиджане (столица Кот-д'Ивуара - ред) это исторической реформой".

На замену западноафриканском франку в 2020 году будет введена новая валюта - Эко. Зона ее использования будет распространяться на восемь стран, из которых - Кот-д'Ивуар, Бенин, Буркина Фасо, Мали, Нигер, Сенегал и Того - были французскими колониями. Новая валюта появится также в Гвинея-Бисау.

Париж официально уже не будет поддерживать новую валюту, как это происходит с нынешним западноевропейским франком. В свою очередь восемь стран Западной Африки не держать 50% своих валютных резервов во французском казначействе.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип