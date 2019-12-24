Что готовят на Рождество в разных странах мира? 1 24.12.2019, 10:11

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Удивительные кулинарные традиции народов мира.

В декабре Рождество отмечают во многих странах Европы и Нового света. И везде существуют свои кулинарные традиции и обязательные блюда и лакомства, пишет koolinar.ru.

Италия

В Сочельник в ряде регионов Италии, прежде всего, южных, принято устраивать Festa dei sette pesci, Праздник семи рыб.

Сочельник - день поста, отсюда и обилие морепродуктов на столе.

Число семь, скорей всего, связано с Библией и может указывать, например, на семь таинств католической церкви. Трапеза, соответственно, состоит из семи блюд (хотя это и необязательно - может быть и больше).

Начинается ужин с хека с лимоном, затем подаются моллюски, мидии, жареные кальмары, треска, креветки, гребешки, маринованный угорь и т.д. Самое популярное блюдо Festa dei sette pesci - баккала, соленая треска.

Традиция соблюдается не только в Италии, но и в некоторых других странах, там, где живут итальянцы. В первую очередь, конечно, в Соединенных Штатах.

В северных же провинциях Италии важное место на рождественском столе занимают сладости - панеттоне (пирог с цукатами, шоколадом, изюмом и орехами), туррон (жареный миндаль с сахаром, медом и яичным белком), нуга, марципан, зепполе (пончики с кремом), канолли (вафельные трубочки с начинкой) и пандоро (кекс).

Германия

Главное блюдо - Weihnachtsgans, рождественский гусь. Традиция поедания гуся, относящаяся к Средневековью, первоначально была связана с Днем Святого Мартина (11 ноября, день сбора урожая), но в конечном счете стала частью рождественской трапезы.

Гуся, часто фаршированного яблоками, каштанами, луком и черносливом, приправленного майораном, подают вместе с кнедликами, соусом, красной и квашеной капустой. Самый старый из известных рецептов Weihnachtsgans содержится в изданной в 1350 году "Книге о хорошей еде», книге Das Buch von guter Speise.

Другое важное блюдо Рождества - свинина, которую подают с квашеной капустой. Также на праздничном столе могут быть жареные каштаны, имбирные пряники и пирог из имбиря и орехов. И конечно, какое немецкое (и не только) Рождество без глинтвейна.

Франция

La Bûche de Noël - десерт, символизирующий Йольское полено (настоящее), которое принято было приносить в дом, поливать вином, а затем сжигать в канун Рождества.

Именно поэтому La Bûche de Noël, рулет, сделанный из бисквита и шоколадного крема, формой напоминает полено. Торт украшают сахарной пудрой, символизирующей снег, и грибами из марципана.

Еще одно рождественское лакомство - Galette des Rois, пирог Волхвов, слоеное тесто с франжипаном (ореховым кремом).

И La Bûche de Noël, и Galette des Rois являются частью рождественской трапезы reveillion. Треска, шпинат, суп с шалфеем, улитки, фуа-гра, улитки, устрицы, индейка с каштанами - в общем, reveillion это настоящий пир.

Англия

Рождественские традиции этой страны предполагают пудинг с сухофруктами и говяжьим жиром, индейку с овощами, а также пирог с сухофруктами и цукатами. Последний готовят за месяц до праздника, затем его держат в темном месте и регулярно поливают бренди, чтобы хорошенько пропитался. А еще на стол ставятся индейка, сосиски в беконе, шоколадный рулет, корзиночки Mince pies (сладости с сухофруктами, когда-то делавшиеся с мясным фаршем, отсюда и название).

Швеция

Julbord - так называется обед из трех блюд, который подается на Рождество в Швеции. Первое блюдо - обычно рыба (часто маринованная сельдь). Второе на очереди - мясо, например, ветчина, или сосиски. Третьим блюдом смогут быть фрикадельки или картофельная запеканка Janssons frestelse.

Десертом служат рисовый пудинг и Lussekatter, шафранные булочки, выпекаемые в форме буквы S. Лакомство, среди прочего, упоминает Астрид Линдгрен в книжке "Эмиль из Леннеберги".

"Пекли столько всего, что диву даешься: белый хлеб и сладкие хлебцы на патоке, хлеб ржаной и шафранные булочки с изюмом…".

Греция

Печенье с апельсиновой цедрой, пропитанное медом и покрытое грецким орехом - угощение под названием меломакарона, которое присутствует на праздничном столе в Греции. Сразу после выпечки меломакароны замачивают в медово-сахарной смеси (менее распространенный вариант - в темном шоколаде), затем обсыпают орехами. Говорят, по вкусу меломакароны похожи на пахлаву.

Исландия

В Исландии основным блюдом традиционно является ножка жареного ягненка. Подается также хлеб из тонких листов теста.

Дания

Большинство датчан готовят на Рождество рисламанде, рисовый пудинг (приготовленный из молока, риса, миндаля, ванили и взбитых сливок). По традиции в пудинге прячут миндалину, и тот, кто ее найдет, получает подарок.

Финляндия

Рождественский ужин состоит из множества традиционных финских блюд, таких как ветчина, салат из свеклы, запеканка из печени, копченый лосось, блюда из сельди, а также ланттулатикко, запеканка из брюквы.

США

Неотъемлемая часть любого американского Рождества - клюквенный соус. Купленный в магазине или домашний, он просто необходим на обеденном столе, особенно если хозяйка подает индейку.

Испания

Распространенный рождественский десерт в Испании - нуга, смесь из меда, сахара, яичных белков и миндаля. Еще одно традиционное блюдо - вяленая ветчина, также известная как хамон.

Швейцария

Среди блюд, которые принято есть на Рождество, полно сладостей.

Amaretti - мягкое печенье со вкусом миндаля, особенно популярное в италоязычном кантоне Тичино.

Basler Läckerli - традиционное швейцарское пряное печенье из меда, миндаля, цукатов и кирши.

Baumstriezel - трубочки из раскатанного теста, покрытого сахаром и орехами.

Christstollen - фруктовое печенье.

Schokokuss - конфета из зефира в шоколаде.

Lebkuchen - традиционное немецкое рождественское печенье, популярное в немецкоязычной Швейцарии. Среди ингредиентов - мед и специи, такие как душистый перец, анис, кориандр, имбирь и кардамон.

Разумеется, рождественские застолья в Швейцарии не обходятся без глинтвейна.

Словакия

Важную роль в словацких праздниках играет рыба: на рождественском столе есть карп в панировке. Также словаки готовят капустницу, суп из квашеной капусты с грибами, мясом, луком, чесноком и специями.

Польша

Рождественская трапеза в Польше называется Wiglia и состоит из 12 блюд. Среди них - красный борщ с ушками (маленькими пельменями), грибной суп, карп, сельдь, вареники, тушеная капуста, голубцы, кутья, пряники, маковый рулет и сухофрукты.

Коста-Рика

Лепешки тамалеc - главное блюдо на Рождество в Коста-Рике. Ингредиенты могут варьироваться, но обычно в состав тамалеc входят кукуруза, свинина, морковь, рис, сладкий перец. Другие блюда на праздничном столе - жареная свинина и торт из рома и цукатов.

Перу

Как и во многих других странах Южной Америки, главным героем рождественской трапезы является жареный поросенок. Другие блюда - тамалеc, картофельное пюре, яблочное пюре, панетон (сладкий хлеб с изюмом и цукатами).

Мексика

В Мексике на Рождество едят тамалес, бакалао (сушеную треску), подоле (суп из свинины или курицы с чесноком и чили) и бунуэлос, жареное тесто с сахаром, копченую индейку, пасту с авокадо, шоколадный пирог.