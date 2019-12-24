закрыть
24 декабря 2019, вторник, 12:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Что готовят на Рождество в разных странах мира?

1
  • 24.12.2019, 10:11
  • 1,369
Что готовят на Рождество в разных странах мира?

Удивительные кулинарные традиции народов мира.

В декабре Рождество отмечают во многих странах Европы и Нового света. И везде существуют свои кулинарные традиции и обязательные блюда и лакомства, пишет koolinar.ru.

Италия

В Сочельник в ряде регионов Италии, прежде всего, южных, принято устраивать Festa dei sette pesci, Праздник семи рыб.

Сочельник - день поста, отсюда и обилие морепродуктов на столе.

Число семь, скорей всего, связано с Библией и может указывать, например, на семь таинств католической церкви. Трапеза, соответственно, состоит из семи блюд (хотя это и необязательно - может быть и больше).

Начинается ужин с хека с лимоном, затем подаются моллюски, мидии, жареные кальмары, треска, креветки, гребешки, маринованный угорь и т.д. Самое популярное блюдо Festa dei sette pesci - баккала, соленая треска.

Традиция соблюдается не только в Италии, но и в некоторых других странах, там, где живут итальянцы. В первую очередь, конечно, в Соединенных Штатах.

В северных же провинциях Италии важное место на рождественском столе занимают сладости - панеттоне (пирог с цукатами, шоколадом, изюмом и орехами), туррон (жареный миндаль с сахаром, медом и яичным белком), нуга, марципан, зепполе (пончики с кремом), канолли (вафельные трубочки с начинкой) и пандоро (кекс).

Германия

Главное блюдо - Weihnachtsgans, рождественский гусь. Традиция поедания гуся, относящаяся к Средневековью, первоначально была связана с Днем Святого Мартина (11 ноября, день сбора урожая), но в конечном счете стала частью рождественской трапезы.

Гуся, часто фаршированного яблоками, каштанами, луком и черносливом, приправленного майораном, подают вместе с кнедликами, соусом, красной и квашеной капустой. Самый старый из известных рецептов Weihnachtsgans содержится в изданной в 1350 году "Книге о хорошей еде», книге Das Buch von guter Speise.

Другое важное блюдо Рождества - свинина, которую подают с квашеной капустой. Также на праздничном столе могут быть жареные каштаны, имбирные пряники и пирог из имбиря и орехов. И конечно, какое немецкое (и не только) Рождество без глинтвейна.

Франция

La Bûche de Noël - десерт, символизирующий Йольское полено (настоящее), которое принято было приносить в дом, поливать вином, а затем сжигать в канун Рождества.

Именно поэтому La Bûche de Noël, рулет, сделанный из бисквита и шоколадного крема, формой напоминает полено. Торт украшают сахарной пудрой, символизирующей снег, и грибами из марципана.

Еще одно рождественское лакомство - Galette des Rois, пирог Волхвов, слоеное тесто с франжипаном (ореховым кремом).

И La Bûche de Noël, и Galette des Rois являются частью рождественской трапезы reveillion. Треска, шпинат, суп с шалфеем, улитки, фуа-гра, улитки, устрицы, индейка с каштанами - в общем, reveillion это настоящий пир.

Англия

Рождественские традиции этой страны предполагают пудинг с сухофруктами и говяжьим жиром, индейку с овощами, а также пирог с сухофруктами и цукатами. Последний готовят за месяц до праздника, затем его держат в темном месте и регулярно поливают бренди, чтобы хорошенько пропитался. А еще на стол ставятся индейка, сосиски в беконе, шоколадный рулет, корзиночки Mince pies (сладости с сухофруктами, когда-то делавшиеся с мясным фаршем, отсюда и название).

Швеция

Julbord - так называется обед из трех блюд, который подается на Рождество в Швеции. Первое блюдо - обычно рыба (часто маринованная сельдь). Второе на очереди - мясо, например, ветчина, или сосиски. Третьим блюдом смогут быть фрикадельки или картофельная запеканка Janssons frestelse.

Десертом служат рисовый пудинг и Lussekatter, шафранные булочки, выпекаемые в форме буквы S. Лакомство, среди прочего, упоминает Астрид Линдгрен в книжке "Эмиль из Леннеберги".

"Пекли столько всего, что диву даешься: белый хлеб и сладкие хлебцы на патоке, хлеб ржаной и шафранные булочки с изюмом…".

Греция

Печенье с апельсиновой цедрой, пропитанное медом и покрытое грецким орехом - угощение под названием меломакарона, которое присутствует на праздничном столе в Греции. Сразу после выпечки меломакароны замачивают в медово-сахарной смеси (менее распространенный вариант - в темном шоколаде), затем обсыпают орехами. Говорят, по вкусу меломакароны похожи на пахлаву.

Исландия

В Исландии основным блюдом традиционно является ножка жареного ягненка. Подается также хлеб из тонких листов теста.

Дания

Большинство датчан готовят на Рождество рисламанде, рисовый пудинг (приготовленный из молока, риса, миндаля, ванили и взбитых сливок). По традиции в пудинге прячут миндалину, и тот, кто ее найдет, получает подарок.

Финляндия

Рождественский ужин состоит из множества традиционных финских блюд, таких как ветчина, салат из свеклы, запеканка из печени, копченый лосось, блюда из сельди, а также ланттулатикко, запеканка из брюквы.

США

Неотъемлемая часть любого американского Рождества - клюквенный соус. Купленный в магазине или домашний, он просто необходим на обеденном столе, особенно если хозяйка подает индейку.

Испания

Распространенный рождественский десерт в Испании - нуга, смесь из меда, сахара, яичных белков и миндаля. Еще одно традиционное блюдо - вяленая ветчина, также известная как хамон.

Швейцария

Среди блюд, которые принято есть на Рождество, полно сладостей.

Amaretti - мягкое печенье со вкусом миндаля, особенно популярное в италоязычном кантоне Тичино.

Basler Läckerli - традиционное швейцарское пряное печенье из меда, миндаля, цукатов и кирши.

Baumstriezel - трубочки из раскатанного теста, покрытого сахаром и орехами.

Christstollen - фруктовое печенье.

Schokokuss - конфета из зефира в шоколаде.

Lebkuchen - традиционное немецкое рождественское печенье, популярное в немецкоязычной Швейцарии. Среди ингредиентов - мед и специи, такие как душистый перец, анис, кориандр, имбирь и кардамон.

Разумеется, рождественские застолья в Швейцарии не обходятся без глинтвейна.

Словакия

Важную роль в словацких праздниках играет рыба: на рождественском столе есть карп в панировке. Также словаки готовят капустницу, суп из квашеной капусты с грибами, мясом, луком, чесноком и специями.

Польша

Рождественская трапеза в Польше называется Wiglia и состоит из 12 блюд. Среди них - красный борщ с ушками (маленькими пельменями), грибной суп, карп, сельдь, вареники, тушеная капуста, голубцы, кутья, пряники, маковый рулет и сухофрукты.

Коста-Рика

Лепешки тамалеc - главное блюдо на Рождество в Коста-Рике. Ингредиенты могут варьироваться, но обычно в состав тамалеc входят кукуруза, свинина, морковь, рис, сладкий перец. Другие блюда на праздничном столе - жареная свинина и торт из рома и цукатов.

Перу

Как и во многих других странах Южной Америки, главным героем рождественской трапезы является жареный поросенок. Другие блюда - тамалеc, картофельное пюре, яблочное пюре, панетон (сладкий хлеб с изюмом и цукатами).

Мексика

В Мексике на Рождество едят тамалес, бакалао (сушеную треску), подоле (суп из свинины или курицы с чесноком и чили) и бунуэлос, жареное тесто с сахаром, копченую индейку, пасту с авокадо, шоколадный пирог.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип