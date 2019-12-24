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Экономист поставил «тройку» белорусскому правительству за уходящий год

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  • 24.12.2019, 10:22
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Экономист поставил «тройку» белорусскому правительству за уходящий год
Борис Желиба

Практически ничего не сделано для проведения структурных реформ.

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf.by отметил, что однозначно оценить, каким был уходящий год для отечественной экономики, непросто.

«Но больше все-таки плохим, нежели хорошим. Мы завалили самый главный показатель – рост валового внутреннего продукта. Планировалось – 4%. Но пока имеем 1,1%. За декабрь ВВП может вырасти максимум еще на одну-две десятые процента. По итогу получится один процент с копейками – это, как говорят, статистическая погрешность», – сказал Желиба.

Не выполнили и другие важные показатели: рост экспорта, рост производительности труда.

«Более того, у нас увеличиваются ножницы между ростом зарплаты и ростом производительности труда – рост зарплат по темпам существеннее быстрее, а должно быть наоборот», – отметил экономист.

За минувший год правительству не удалось найти стратегического инвестора ни одному крупному госпредприятию – например, «Гомсельмашу» или «Белшине».

«Правительство ничего не поменяло в плане управления крупными госпредприятиями, нас по-прежнему душат долги – внутренние и внешние. Практически ничего не сделано для проведения структурных реформ», – отметил Желиба.

Экономист поставил в плюс Нацбанку стабильность белорусского рубля.

«Только в ноябре и декабре наш рубль несколько сдал. Но за год в целом курс был стабилен.

Соответственно, я думаю, Нацбанк уложится в запланированные 5% инфляции», – полагает экономист.

Его общий вывод: уходящий 2019 год нельзя назвать для белорусской экономики удачным.

«Однозначно плохим, правда, тоже назвать нельзя. Явных провалов, которые были в кризисные 2015-2016 годы, не наблюдалось. Поэтому оценка правительству – троечка, Нацбанку – четыре-четыре с плюсом», – подчеркнул Желиба.

По мнению экономиста, следующий год для отечественной экономики будет нелегким.

«Этот год мы прожили по инерции – за счет прежней поддержки России. Не решены, и возможно так и не решатся в этом году вопросы, связанные с поставками российских энергоресурсов (нефти и газа), с компенсацией за налоговый маневр. Только через два года Беларусь может перейти на единое налоговое законодательство и только тогда может получить компенсацию за налоговый маневр. Соответственно этих денег мы не увидим ни 2020 году, ни в 2021-м. Будет тяжело, нужно будет делать платежи по внешнем госдолгу – порядка 4 млрд. долларов. Минфину нужно срочно найти источники финансирования этих долгов, потому что в рефинансировании Россия нам отказала», – сказал Желиба.


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