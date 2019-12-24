О крымском мифе Кремля 5 Виталий Портников

24.12.2019, 10:34

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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Cоздается впечатление, что Путин хочет обмануть даже саму географию.

Российский президент Владимир Путин не отказал себе в удовольствии прокатиться по Крымскому мосту в рельсовом автобусе, таким образом в очередной раз напомнив соотечественникам и миру, что с 2014 года «сакральным смыслом» его царствования стала аннексия Крыма и доказательство, что оккупированный полуостров прекрасно может существовать без всякой связи с материковой Украиной.

Путин так настойчиво превращает Крым из полуострова в остров, что создаётся впечатление: он хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, саму природу. И, думаю, в этом смысле напоминает древнего персидского монарха, набросившегося с розгами на непокорное море.

Потому что какие бы инфраструктурные проекты не осуществлялись в Крыму, географию они не отменят. Да, Крымский мост построен и, вероятно, какое-то время простоит, однако из Центральной России — на поезде ли, на машине ли — в Крым все равно быстрее и проще добираться через Украину, а не через Россию.

И географически, и исторически Крымский полуостров всегда был продолжением соседствующих с ним украинских земель. И Путин, кстати, сам себе противоречит, когда, с одной стороны, утверждает, что эти земли никогда не были украинскими, а с другой — отрезает полуостров от соседнего, связанного с ним Перекопом региона — чтобы связать мостом с Кубанью.

Можно вкладывать средства в инфраструктурные перемены в аэропорту Симферополя — но вот только аннексия Крыма вычеркнула этот аэропорт из списка международных, превратила в воздушную гавань с неопределенным статусом. Крыму нужен был современный аэропорт для того, чтобы принимать туристов со всего мира, а не для того, чтобы рапортовать о новом рейсе из какого-нибудь провинциального российского аэропорта как об огромном достижении.

И так — во всем. Можно ремонтировать дороги — но только для российских машин и российских грузов. Можно строить порты — но только для российских кораблей. «Потемкинская деревня» размером с полуостров. Нельзя сказать, что сам Путин этого не понимает. Если бы не понимал — обязательно вспомнил бы о Крыме на своей итоговой пресс-конференции, которая всегда становится перечнем важнейших пропагандистских тезисов, предлагаемых россиянам.

И все же окончательно отказаться от крымского мифа, признать, что «Крымнаш» спустя пять лет после оккупации уже не так приятно щекочет нервы шовинистически настроенной части российского общества, Путин не может — да и никогда не сможет, слишком уж привязан он к своему решению об аннексии, слишком уж сильно тянет его на место преступления.

Потому он и не смог отказать себе в удовольствии сесть в поезд.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»