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Дмитрий Савич: Наступило время перемен

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  • 24.12.2019, 10:38
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Дмитрий Савич: Наступило время перемен
ФОТО: «БЕЛСАТ»

В 2020 году каждому белорусу нужно взять на себя ответственность за страну.

Активист «Европейской Беларуси» из Светлогорска Дмитрий Савич рассказал пресс-службе гражданской кампании о важных событиях 2019 года и отметил ключевые моменты предстоящего 2020 года:

- 2019 год однозначно был знаковым в политическом плане для Беларуси. Прошла яркая кампания во время парламентских «выборов», во время которой я присоединился к «Европейской Беларуси».

В целом, я бы назвал 2019 год – годом возросшей гражданской активности белорусского общества. Появились новые люди, новые лидеры, которые хотят перемен, которые хотят сделать жизнь в стране лучше. Появились движения, которые готовы взять на себя ответственность за управление страной. И эти люди обладают достаточными знаниями и накопленным жизненным опытом.

Считаю, что в 2020 году необходимо усиливать давление на нынешнюю власть, так как она себя полностью дискредитировала по всем направлениям. В 2020 году нужно всем готовиться к предстоящей президентской кампании. Я, скажем, для себя однозначно решил, что буду активно участвовать. И ответственность нужно взять на себя каждому, это необходимо понимать. Фактически, большинство граждан Беларуси уже осознало, что наступило время перемен. Дальше просто нельзя консервировать существующую ситуацию в экономике и политике, потому что мы тогда скатимся в еще большую экономическую пропасть.

Я очень бы хотел пожелать белорусам, чтобы в 2020 году – они наконец-то стали жить в свободной стране. Чтобы Беларусь, действительно стала страной для народа, а не для каких-то определенных групп чиновников или силовиков, как это происходит сейчас. Очень хочется, чтобы наш народ осознал, что только в единстве находится сила, и только вместе мы сможем повернуть ситуацию в нужное русло.


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