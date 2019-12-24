Импичмент Трампа: могут быть выдвинуты дополнительные обвинения 24.12.2019, 10:50

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Может быть допрошен советник президента США.

В Палате представителей США заявили, что намерены выдвинуть дополнительные обвинения президенту Дональду Трампу при рассмотрении импичмента в Сенате.

«Новое время» со ссылкой на CNN, демократы рассчитывают допросить бывшего советника президента Дона Макгана, который до сих пор отказывался приходить на заседания комитета Палаты представителей по юридическим вопросам.

Он считается важным свидетелем в деле о препятствовании Трампом деятельности комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера в связи с возможным вмешательством России в американские выборы.

В частности, важным аргументом против Трампа могло быть признание Макгана, что тот действительно приказывал ему добиться увольнения Мюллера. Сам Трамп эти обвинения категорически отрицает.

Показания Макгана будут иметь решающее значение для того, чтобы помочь нижней палате Конгресса представить свое дело против Трампа в предстоящем сенатском процессе по утвержденным статьям импичмента.

Ранее судебный комитет Палаты представителей США обратился в суд с просьбой обязать Макгана дать показания.

Впрочем, если даже удастся через суд добиться вызова Макгана на допрос, у него все равно будет право отказаться отвечать на вопросы.