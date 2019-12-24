Фотофакт: Лучший снимок в Беларуси по версии Reuters 3 24.12.2019, 11:00

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Автор снимка — Василий Федосенко.

Одно из крупнейших международных информационных агентств Reuters составило подборку из 162 снимков. Топ получил название «Одна фотография, одна страна, один год». Все эти кадры редакция Reuters посчитала лучшими за 2019 год – а также самыми зрелищными для той страны, в которой они были сделаны, пишет kyky.org.

В подборку агентства попала и фотография из Беларуси. Ее сделали сами фотокорреспонденты Reuters: судя по всему, во время чемпионата Гродненской области по болотному футболу, который прошел 10 августа в рамках «Праздника моря» на Августовском канале.

Автор снимка – Василий Федосенко. Он запечатлел двух девушек в грязи во время соревнований. Женщина, расположенная лицом к объективу, наносит удар по воротам, а вторая, что стоит спиной, с надписью «Щучин» на футболке, готовится отразить этот удар.