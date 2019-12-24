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Посольство РФ в Минске задымило от фейерверков

  • 24.12.2019, 11:12
  • 1,563
Посольство РФ в Минске задымило от фейерверков

Представители дипмиссии сообщают, что праздновали юбилей так называемого союзного государства.

В посольстве России в Минске опровергли сообщения о пожаре на территории дипломатической миссии.

«24 декабря в посольстве России в Минске прошел прием в честь юбилея подписания договора о Союзном государстве и недавно было праздничное представление с фейерверками», — сообщили РБК в дипмиссии.

Ранее Telegram-канал Nexta Lite опубликовал фотографии здания посольства, на которых за решеткой на территории миссии видны яркие огни и поднимающийся дым. В публикации утверждалось, что «открытый источник пламени находится на парковке», а причиной «пожара» якобы послужило «замыкание проводки». Уже позже в Telegram-канале появилось сообщение, что «вероятнее всего, это пиротехника».


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