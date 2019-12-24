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Ватикан намерен cоздать собственный Олимпийский комитет

  • 24.12.2019, 11:20
Ватикан намерен cоздать собственный Олимпийский комитет

В карликовом государстве уже существует федерация легкой атлетики.

Ватикан намерен сформировать национальный Олимпийский комитет. Это может произойти "в среднесрочной перспективе", после того как в карликовом государстве будет 5 видов спорта, признанных профильными международными федерациями, приводит слова представителя Папского совета по культуре онлайн-издание Inside The Games в понедельник, 23 декабря, сообщает "Немецкая волна".

Он особо выделил "отличные отношения" с Международным олимпийским комитетом (МОК) и счел "реалистичной" возможность присутствия Ватикана на параде наций на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Местная федерация легкой атлетики под названием Athletica Vaticana была сформирована в январе 2019 года. Сейчас Ватикан ведет переговоры о членстве в Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

По словам представителя Ватикана, "профессиональный спорт стал огромным рынком", и это "необходимо принимать во внимание". "Спорт может помочь религиозным сообществам бороться с патологиями религии", а религия способна привнести в мир спорта "этические и моральные витамины", отметил он.


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