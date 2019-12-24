Израильский музей открыл выставку древнеегипетских смайликов 24.12.2019, 11:24

Эти символы были священными в древней цивилизации.

Музей Израиля в Иерусалиме на этой неделе открыл выставку «Эмоглифы», сравнивающую пиктограммы древности с сегодняшними, сообщает «Популярная механика».

По мнению куратора шоу Ширли Бен-Дор Эвиан, пиктограммы и похожие на них миниизображения в принципе могут использоваться в роли вспомогательных знаков обычной письменности, поясняя суть написанного или, хотя бы, его эмоциональную составляющую.

"«Мне пришло в голову, что некоторые вещи теперь могут быть объяснены легче, потому что мы все сейчас пишем с использованием смайликов — это очень широко распространено», — говорит Ширли."

А как писали люди в эпоху, когда Интернета не было и даже не намечалось?

По мнению Ширли Бен-Дор, историка-египтолога, правила использования смайликоподобных изображений в древности напоминали нынешние, но были строже. С точки зрения древних египтян, иероглифы были священными знаками, поэтому добавление к ним чего-то более-менее лишнего строго регламентировалось.

Выставка «Эмоглифы: написание рисунков от иероглифов к эмодзи» открыта до конца 2020 года и включает в себя ранее не экспонировавшиеся предметы из собственной коллекции музея и другие, предоставленные взаймы из-за рубежа.