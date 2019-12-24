Какую угрозу несет Беларуси сенсационное заявление Медведева? 30 24.12.2019, 11:29

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Александр Класковский

Нашей стране предлагают троянский рубль.

Политический обозреватель Александр Класковский в статье на naviny.by прокомментировал недавнее высказывание российского премьера Дмитрия Медведева по поводу последней, 31-й дорожной карты, которая предусматривает создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр. Ранее звучало, что несогласованными остаются лишь три группы вопросов — договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сфере. Ни о каких органах и единых валютах речь не шла.

«Надо сказать, что и те три группы вопросов — каша, которую дай бог расхлебать. Если же ориентироваться на свежее заявление российского премьера, то все еще сложнее и — скажем откровенно — печальнее для Беларуси, — пишет Александр Класковский.

«Ежу понятно, что под маркой единой валюты де-факто речь идет о введении в Беларуси российского рубля. Отказываться от него и придумывать ради белорусов новую союзную валюту (какое-нибудь «азиевро») Москва, понятно, не разгонится: еще чего! — отмечает политический обозреватель. — При разнице экономик примерно в 30 раз поглотить «младшую сестру» с помощью единой валюты, эмиссию которой опять же наверняка будет контролировать Кремль, окажется задачкой на раз-два. Так что Беларуси предлагают троянский рубль».

На фоне свежего заявления Медведева может показаться странным оптимизм первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого, заявившего на торжественном приеме в российском посольстве, что в ближайшие два-три дня интеграционный пакет будет согласован.

Впрочем, заявление Медведева допускает, что пока стороны подпишут 30 уже согласованных карт. При этом Медведев подчеркнул, что все формы дополнительной поддержки Беларуси «возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы».

«И вот это для белорусского руководства самый неприятный момент. Попытки выторговать уступки авансом провалились. Москва не дает новых кредитов (даже тех, что уже были обещаны). Судя по всему, поставлен крест на схеме ежегодной перетаможки 6 млн тонн российской нефти, что приносило в белорусский бюджет сотни миллионов долларов. Также сотнями миллионов, а то и миллиардами долларов в год измеряются потери Беларуси от удорожания нефти в результате российского налогового маневра», — перечисляет эксперт.

Он считает, что над Беларусью нависла реальная угрозой постепенной инкорпорации.

«Даже без последней, 31-й карты интеграционный пакет, эта большая сделка с двойным дном, несет угрозы как минимум экономическому суверенитету Беларуси. Москва же, судя по настрою, намерена дожимать и с 31-й картой, которая, если Медведев все сказал точно, уже совсем четко рисует путь к мягкому поглощению. Если не сейчас (теперь надо хоть что-то подписать, дабы сохранить лицо), так чуть позже», — отмечает Александр Класковский.

По его мнению, Москва не станет больше одаривать союзника авансом. А это значит, что белорусскую экономику ждут не самые легкие времена.

«В принципе, нет худа без добра. Новую суровую реальность, наступающую с подачи Москвы, можно использовать во благо — для реформ и диверсификации. Однако политической воли на такой подвиг у Лукашенко пока не видно», — заключает эксперт.