Павел Северинец: Воскресенье, 12:00, Октябрьская площадь 3 24.12.2019, 11:56

1,775

ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Оппозиционный политик призывает 29 декабря выйти на акцию в поддержку независимости.

Об этом один из лидеров БХД Павел Северинец пишет в «Фейсбуке»:

- Преступники сдают Беларусь. Все согласовывают свои дорожной карты. Дают три дня на подписание. Друзья, идет сдача

экономической, юридической, политической независимости!

Лукашенко не понимает, что после подписания он, а вместе с ним и страна — у Кремля в кармане.

В воскресенье 29 декабря в 12.00 — все на массовый протест на площадь Калиновского (Октябрьская).

Никакой интеграции с Россией.

Призываем начинать протесты во всех городах Беларуси.

Вставай, Беларусь!

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что одной из интеграционных карт является создание наднациональных структур, введение единой валюты и эмиссионного центра.

Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Лукашенко и Путин подпишут интеграционный пакет в торжественной обстановке в течение двух-трех дней.