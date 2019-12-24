Павел Северинец: Воскресенье, 12:00, Октябрьская площадь

Павел Северинец: Воскресенье, 12:00, Октябрьская площадь3
- 24.12.2019, 11:56
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Оппозиционный политик призывает 29 декабря выйти на акцию в поддержку независимости.
Об этом один из лидеров БХД Павел Северинец пишет в «Фейсбуке»:
- Преступники сдают Беларусь. Все согласовывают свои дорожной карты. Дают три дня на подписание. Друзья, идет сдача
экономической, юридической, политической независимости!
Лукашенко не понимает, что после подписания он, а вместе с ним и страна — у Кремля в кармане.
В воскресенье 29 декабря в 12.00 — все на массовый протест на площадь Калиновского (Октябрьская).
Никакой интеграции с Россией.
Призываем начинать протесты во всех городах Беларуси.
Вставай, Беларусь!
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что одной из интеграционных карт является создание наднациональных структур, введение единой валюты и эмиссионного центра.
Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Лукашенко и Путин подпишут интеграционный пакет в торжественной обстановке в течение двух-трех дней.