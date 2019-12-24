Cледует начать «листать» с себя 1 Алексей Мельников

24.12.2019, 12:35

Алексей Мельников

У каждого свое возвращение.

Ценную мысль высказал МИД России, обосновывая свое недовольство тем, что Чехия установила законом 21 августа, как "День памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году:

"Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории…"

Тогда получается, что в России государственный праздник Великой Победы 9 мая тоже означает в отношении Германии "возвращения к событиям" более чем "полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории"?

Германии тоже следует выразить недовольство российским государственным праздником?

Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается "перелистнуть", то следует начать "листать" с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит.

Между прочим, договор между Россией и Чехией, на который ссылается МИД, содержит утверждение о "тоталитарном прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории".

Это России признала и под этим подписалась. Договор действует. Потому нет причин возмущаться.

Наша страна "возвращается" к прошлому 9 мая, а Чехия будет возвращаться 21 августа.

У каждого свое возвращение.

Алексей Мельников, ЖЖ