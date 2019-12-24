В Украине сети АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским 3 24.12.2019, 12:13

Президент Украины призвал снизить цены на фоне укрепления курса гривны.

Украинские сетевые операторы 24 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 грн за литр, пишет unian.net.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов. Сообщается, что стоимость бензинов и ДТ на АЗС ANP и AVIAS снизилась на 1 грн/л до: А-92 – 25,95 грн/л, А-95 – 26,49 грн/л, ДТ – 27,00 грн/л, также на 1 грн/л цены были снижены в сети АЗС UKRNAFTA. Кроме того, сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на 50 коп./л.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций, на котором призвал бизнес активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.