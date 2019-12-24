закрыть
24 декабря 2019, вторник, 12:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Украине сети АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским

3
  • 24.12.2019, 12:13
В Украине сети АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским

Президент Украины призвал снизить цены на фоне укрепления курса гривны.

Украинские сетевые операторы 24 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 грн за литр, пишет unian.net.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов. Сообщается, что стоимость бензинов и ДТ на АЗС ANP и AVIAS снизилась на 1 грн/л до: А-92 – 25,95 грн/л, А-95 – 26,49 грн/л, ДТ – 27,00 грн/л, также на 1 грн/л цены были снижены в сети АЗС UKRNAFTA. Кроме того, сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на 50 коп./л.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций, на котором призвал бизнес активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип